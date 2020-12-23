Систему умных светофоров запустят в Бресте

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте запустят автоматизированную систему управления дорожным движением. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

Фактически завершены строительно-монтажные работы на семи перекрестках с интенсивным движением. Речь идет об участках на пересечении ул. Московская - Гаврилова, ул.Московская - пр.Партизанский, ул.Московская - пр.Республики, ул. Московская - Пионерская, Варшавское шоссе - ул.Октябрьской революции, Варшавское шоссе - ул.Краснознаменная, Варшавское шоссе - ул.Махновича. Там заменены светофорные колонки, в проезжую часть встроены датчики, которые передают сведения на специальные контроллеры.

"Аккумулироваться вся информация будет в Центре управления перекрестками. К концу зимы здесь в онлайн-режиме будет видна вся светофорная сеть города. С января 2021 года с участием представителей ГАИ начнем пуско-наладочные работы по интеграции старой системы управления (работает с 1960-х годов) с новой интеллектуальной", - написал председатель горисполкома.

Ожидается, что автоматизированная система полностью заработает во второй половине февраля 2021 года. Она будет распределять транспортные потоки и регулировать работу светофоров.-0-