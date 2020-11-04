Системы мониторирования пациентов установили в детской больнице и роддоме Пинска

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В детской больнице и родильном доме Пинска установили системы мониторирования пациентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

Приобретение медицинского оборудования высокого класса предусмотрено комплексным планом социально-экономического развития Пинска, а также программой переоснащения перинатальных центров второго уровня. Из республиканского бюджета было направлено более Br260 тыс. на закупку систем мониторирования для детской больницы и межрайонного родильного дома. Новую аппаратуру установили в реанимационных отделениях.

"Система включает шесть мониторов, каждый из которых стоит у кювеза. Еще один монитор выведен в ординаторскую для слежения за основными параметрами жизнедеятельности нескольких пациентов", - пояснил Игорь Киктенко. Например, на экраны станции слежения выводятся частота пульса, насыщение крови кислородом и другие жизненно важные параметры.

Главврач обратил внимание, что практически за год детская больница и роддом были существенно переоснащены. На закупку нового оборудования выделено более Br1,2 млн. В частности, поставлены передвижной рентген-аппарат, ламинарные шкафы, кювезы для выхаживания новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, система деконтаминации, гемодинамические мониторы. Помимо этого по подпрограмме "Семья и детство" до конца ноября в пинский роддом поступит еще один гемодинамический монитор.-0-