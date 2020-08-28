Системы видеонаблюдения к началу учебного года установили в 13 школах Гомельской области

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Системы видеонаблюдения к началу 2020/2021 учебного года установили в 13 школах Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

При подготовке школ Гомельской области к 1 сентября основной акцент сделан на создании условий безопасного пребывания детей в учреждениях образования, отметили в главном управлении. Одно из мероприятий - установка систем видеонаблюдения. Эта работа ведется поэтапно, уже не первый год, подчеркнули специалисты.

"В этом году для оборудования системами видеонаблюдения с подключением к республиканской системе мониторинга общественной безопасности выделено почти Br700 тыс. - на установку в 13 учреждениях и разработку проектно-сметной документации по трем. Установлены и подключены системы уже в 12 школах, в СШ №1 Ельска процесс в стадии завершения", - рассказали в главном управлении.

Кроме того, для безопасности во всех 609 учреждениях, которые расположены в зонах реагирования подразделений областного управления Департамента охраны МВД, установлены тревожные сигнализации, два объекта дополнительно охраняют сторожа.

В Гомельской области в новом учебном году будут функционировать 1177 учреждений образования. 1 сентября за парты сядут 155 тыс. школьников, из них более 17 тыс. - первоклассники.-0-