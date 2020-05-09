Системы залпового огня "Флейту" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реактивные системы залпового огня малого радиуса действия "Флейта" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске, сообщает БЕЛТА.
В парадном расчете от Государственного военно-промышленного комитета представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. Среди них реактивные системы залпового огня малого радиуса действия "Флейта" и "Вистл".
"Флейта" смонтирована на базе легкобронированного автомобиля "Асилак" SHTS с колесной формулой 4х4. РСЗО имеет 80 направляющих и способна с высокой точностью поражать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника. Для ведения огня используются неуправляемые авиационные снаряды С-8 с боевой частью различных типов (кумулятивно-осколочной, бетонобойной, осколочно-фугасной, тандемно-кумулятивной). Дальность пуска - 1-3 км.
Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления и бортовым навигационным комплексом, время подготовки к залпу занимает всего около 30 секунд. Применение в конструкции "Флейты" легкобронированного шасси позволило обеспечить высокую мобильность, надежную защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах и фугасах.
Роботизированный комплекс "Вистл" - это наземная беспилотная малозаметная боевая машина. Она оснащена поворотной платформой с пакетом из 18 направляющих для реактивных снарядов С-5 калибром 57 мм различных модификаций.
Благодаря наличию оптико-электронной станции и системы обработки данных с применением искусственного интеллекта роботизированный комплекс способен обнаруживать цели на дистанции до 3,5 км.
Управляется боевой робот дистанционно по защищенному радиоканалу с запатентованной технологией противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Время автономной работы роботизированного комплекса - 24 часа.
Как сообщалось, 31 января боевую машину РСЗО "Флейта" на базе бронеавтомобиля "Асилак" SHTS и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 презентовали в Минске во время коллегии Госкомвоенпрома. "Вистл" демонстрируется впервые.-0-