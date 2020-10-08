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08 октября 2020, 16:26

"Ситуация контролируемая" - Караник рассказал об эпидемиологической обстановке в Гродненской области

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8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения области готова к подъему респираторной инфекции, сообщил сегодня во время брифинга для журналистов региональных и республиканских СМИ председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Время, когда мы переживали явный спад заболеваемости, не прошло даром. Увеличено число лабораторий для проведения ПЦР-тестирования, чтобы улучшить доступность этого вида диагностики. Проведена ревизия и пополнены запасы средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Владимир Караник. Он подчеркнул, что есть как минимум месячный запаса СИЗ, выпускаемых в Беларуси, и более чем двухмесячный - импортных изделий.

Отработаны каналы поставки по различным позициям. Важно, что есть из чего выбирать, в отличие от весны, когда были нарушены привычные связи и приходилось на ходу создавать новые логистические схемы.

"Исходя из нашего практического опыта, а также опыта зарубежных коллег, доработаны протоколы лечения. С моей точки зрения, система здравоохранения готова к подъему респираторной вирусной инфекции", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что многие медработники прошли онлайн-обучение по теме лечения и диагностики коронавирусной инфекции, что также позволит более оперативно выявлять пациентов и в кратчайшие сроки начинать их лечение.

Для профилактики микст-инфекции в регионе раньше обычного начата кампания по вакцинации от гриппа.

В Гродненской области отмечается подъем заболеваемости, но, по словам Владимира Караника, цифры остаются в пределах прогнозных показателей, не вызывают перегрузку системы здравоохранения. Мест в стационарах достаточно. "Надеемся, что иммунная прослойка, сформированная в весенне-летний период, сделает подъем менее значительным, чем прошлая волна", - отметил он.

Активизирована в области и профилактическая работа, в том числе по санитарной обработке транспорта, мест общего пользования, контролю за состоянием здоровья работников организаций и предприятий. Не исключена вероятность перевода, как и весной, на закрытый режим работы социальных учреждений - домов престарелых, интернатов для инвалидов, - чтобы снизить количество необязательных контактов.

"Неизменными остаются рекомендации по соблюдению социальной дистанции, использованию масок, перчаток, обработке рук. Пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями советуем оставаться дома, свести к минимуму контакты. Для этого активизируем работу соцслужб, волонтеров по доставке продуктов и всего необходимого", - рассказал Владимир Караник.

При необходимости будут внесены изменения в режим работы поликлиник, стационарных лечебных учреждений в плане сокращения плановой помощи. При условии, что она без ущерба для здоровья пациентов может быть перенесена на более поздний срок.-0-

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