4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается в Витебске, можно назвать "плавный уход с плато". Это позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и пневмониями", - отметили в пресс-службе.

Следующие две недели в областном центре будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. За то время, пока часть зданий и корпусов будут подвергнуты заключительной дезинфекции, медперсонал получит возможность для более полноценного отдыха.

Сегодня уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра. Там проводится дезинфекция помещений. Планируется, что во вторник-среду будет освобожден весь центр. В Минздраве добавили, что большая часть пациентов вылечена и выписана домой. Тех, кто еще требует долечивания или реабилитации, переведут в другие учреждения. До конца недели в клинический центр госпитализация проводиться не будет. За это время работники больницы немного отдохнут, а центр будет подготовлен к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями.

"Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города", - отметили в пресс-службе.

В пятницу, 8 мая, планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также отделений Витебской городской центральной клинической больницы, которые находятся здесь же. Затем обработку пройдет Витебская городская клиническая больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др. Планируется, что после проведения необходимых санитарных работ будут вноситься изменения в планы по перепрофилированию коечного фонда, часть медучреждений вернется к прежнему режиму работы.

Ситуация стабилизирована не только в Витебске, но и в ряде районов области, в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском. "Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам в целом по области обстановка остается контролируемой", - заключили в пресс-службе.-0-