ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 мая 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:29 По итогам чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике определится состав на ЧЕ в Москве - старший тренер Спорт
19:13 Воропаев: возлагая цветы к монументам героев войны, мы кланяемся этим людям Общество
19:09 Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли Экономика
19:02 Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась Регионы
18:44 Основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется - Цуй Цимин Экономика
18:41 Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны - большая честь Общество
18:08 ЕС выделил 1 млрд евро на глобальные разработки вакцины от COVID-19 В мире
17:50 В Латвии потерялся дрон: его ищут 4 самолета и 6 наземных бригад ВС В мире
17:49 БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы" Общество
17:44 Деятели культуры возложили цветы к монументу Победы в Минске Регионы
17:17 Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате Политика
17:04 В Молдове проливные дожди и град повредили около 100 га урожая В мире
17:02 Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе - Кравченко Политика
16:36 Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков Общество
16:29 Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси Общество
16:24 Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы Общество
16:17 В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро Общество
16:16 В китайской провинции Хубэй 30 дней подряд нет новых случаев заражения COVID-19 В мире
16:05 Мядельское ЖКХ начисляло лишнюю плату за жилищно-коммунальные услуги Происшествия
16:01 Около 30 тыс. саженцев арбузов высадят в этом году в хозяйстве "Рассвет имени Орловского" Регионы
15:50 В лаборатории института в Минске произошел пожар Происшествия
15:45 БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы Общество
15:28 Бондарь: День Победы для моей семьи - самый священный праздник Общество
15:13 Белорусский сахар на $560 тыс. продали в Казахстан на биржевых торгах Экономика
15:07 Памятники Великой Отечественной войны можно увидеть на кадастровой карте Общество
15:06 В Миорском районе пенсионеры незаконно наловили рыбы почти на Br12 тыс. Происшествия
15:01 Жители Гомельского района везли похищенных с фермы телят в легковушке Происшествия
14:56 В Украине с 11 мая смягчают карантинные меры В мире
14:53 Умер автор хитов "Ласкового мая" Владимир Бойко В мире
14:50 В Гомеле задержали двух наркокурьеров Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
04 мая 2020, 19:02

Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась

Министерство здравоохранения. Фото из архива
Министерство здравоохранения. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли
Основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется - Цуй Цимин

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается в Витебске, можно назвать "плавный уход с плато". Это позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и пневмониями", - отметили в пресс-службе.

Следующие две недели в областном центре будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. За то время, пока часть зданий и корпусов будут подвергнуты заключительной дезинфекции, медперсонал получит возможность для более полноценного отдыха.

Сегодня уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра. Там проводится дезинфекция помещений. Планируется, что во вторник-среду будет освобожден весь центр. В Минздраве добавили, что большая часть пациентов вылечена и выписана домой. Тех, кто еще требует долечивания или реабилитации, переведут в другие учреждения. До конца недели в клинический центр госпитализация проводиться не будет. За это время работники больницы немного отдохнут, а центр будет подготовлен к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями.

"Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города", - отметили в пресс-службе.

В пятницу, 8 мая, планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также отделений Витебской городской центральной клинической больницы, которые находятся здесь же. Затем обработку пройдет Витебская городская клиническая больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др. Планируется, что после проведения необходимых санитарных работ будут вноситься изменения в планы по перепрофилированию коечного фонда, часть медучреждений вернется к прежнему режиму работы.

Ситуация стабилизирована не только в Витебске, но и в ряде районов области, в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском. "Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам в целом по области обстановка остается контролируемой", - заключили в пресс-службе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск Министерство здравоохранения
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Деятели культуры возложили цветы к монументу Победы в Минске
Фото из архива Около 30 тыс. саженцев арбузов высадят в этом году в хозяйстве "Рассвет имени Орловского"
Землю из мест воинской славы Минска собрали в капсулу для акции "Во славу общей Победы"
Фото из архива Дополнительная лаборатория по диагностике COVID-19 заработала в Новополоцке
Фото из архива В Гродно первые доноры сдали плазму для больных коронавирусом
Фото Олега Климовича Землю с воинских захоронений Витебской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых
Главное
Александр Лукашенко во время видеоконференции Юбилей Победы, пандемия и саммит ЕАЭС - подробности разговоров Лукашенко с Додоном и Токаевым
Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли
В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19
В БелЖД рассказали, как защищают свою IT-инфраструктуру от хакеров и выбирают защищенный хостинг
Топ-новости
Лукашенко о президентских выборах: это будет точно летом, крайний срок - конец августа
МИД создал книгу памяти о белорусских дипломатах-ветеранах ВОВ
Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы
Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси
Дожди и до +20°С ожидается в Беларуси 5 мая
БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы
Додон о позиции Лукашенко по коронавирусу: лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет
Ваша квартира уже строится! Столичный комплекс "Минск Мир" растет буквально на глазах!
Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков
Минздрав разъяснил, как будут устанавливать надбавку при работе с инфекциями
В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро
CERT.BY предупреждает об активности вируса, нацеленного на госструктуры
Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК
В Беларуси будут постепенно снимать запреты на посещение лесов
В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.