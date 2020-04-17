Ситуация в Витебске стабилизировалась - Караник

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Витебске стабилизировалась. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, ситуацию удалось взять под контроль и сейчас она стабильная. "Ситуация в Витебске стабилизировалась. Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом "пневмония", - сказал Владимир Караник.

"Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших. Темп поступления снижается", - отметил министр.

Что касается ситуации в Докшицах, Бешенковичах и Лиозно, то она также стабильная. В Докшицах количество пневмоний больше, чем в среднем в других районах. Вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется.-0-