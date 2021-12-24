Сивак: акция "Наши дети" возвращает взрослым веру в чудеса

24 декабря, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" возвращает взрослым веру в чудеса. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время новогоднего праздника в Осиповичской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие праздники, которые организовывают дети вместе со своими педагогами, всегда заряжают хорошим настроением и возвращают в детство. Ведь чем старше становится человек, тем быстрее у него пропадает вера в чудеса. А рядом с вами она возвращается, - обратился к воспитанникам школы-интерната Анатолий Сивак. - Акция "Наши дети" и такие встречи стали доброй традицией. Они дарят незабываемые эмоции. Я хочу пожелать всем вам сегодня, чтобы ваши мечты сбывались. И пусть вам в этом помогают добрые волшебники: ваши родители и педагоги".

Вместе с заместителем-премьер министра поздравить ребят приехали заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов и председатель Осиповичского райисполкома Константин Жигуцкий. Они привезли воспитанникам сладкие подарки: конфеты, фрукты и свежую клубнику. А школе передали сертификат для приобретения периферийной компьютерной техники. Ребята тоже готовились к встрече: устроили настоящее новогоднее шоу, а также своими руками сделали маленьких тигрят - символов предстоящего года.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома уже не первый год приезжает в гости к детям. "В прошлом году на празднике ребята подарили мне игрушечного бычка, как символ наступающего года. С того времени он как талисман, всегда со мной - висит в машине. Теперь на смену ему будет тигренок, которого воспитанники школы-интерната тоже сделали своими руками. Дети и педагоги готовят яркие праздники - с ними всегда заряжаешься добрыми, позитивными эмоциями, праздничным настроением, - отметил Сергей Маслов. - Новый год - важный праздник, особенно для детей. В это время все ждут чудес. Нужно каждому из них подарить частичку тепла".

Одним из участников новогоднего представления стал ученик 11 класса Кирилл Астапович. У подростка плохо работает правая рука и нога. Кирилл не унывает и принимает активное участие в жизни школы-интерната, а в будущем хочет стать программистом. Сегодня на празднике он был Снеговиком. "Я сам из Осиповичей, с 1 класса учусь в этой школе. Я не первый раз участвую в новогоднем празднике - готовились к выступлению больше месяца, - рассказал он. - Сегодня хочу всем пожелать здоровья. И чтобы быстрее закончился коронавирус. Я люблю Новый год и верю в чудеса. Они обязательно сбываются, особенно, если делаешь их сам".

Алексей Христиченко сам из Глуска, в Осиповичской школе-интернате обучается с 5 класса. "До этого я был на домашнем обучении, но с людьми интереснее. Здесь мы не только учимся, но и проходим разные процедуры. В будущем хочу попробовать себя в IT-сфере. Люблю очень этим заниматься, да и быть программистом можно даже сидя в коляске. Я люблю участвовать в разных выступлениях - сегодня был Гномом, - рассказал подросток. - Праздник буду встречать дома с семьей, у меня есть еще брат и сестра. В Новый год хочу пожелать всем здоровья, веселья и счастья. И чтобы в семьях не было ссор, и все любили друг друга".

Осиповичская школа-интернат для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата была открыта в 1964 году. Сейчас здесь учатся и воспитываются 61 ребенок от 3 до 18 лет. Среди них дети, которые остались без попечения родителей и семейные. "У нас дети из разных областей: Могилевской, Витебской и Минской. Из разных уголков нашего региона. В школе мы стараемся создавать для ребят домашнюю и уютную обстановку", - рассказала директор школы-интерната Лариса Гормаш.

Дети здесь не только учатся, но и проходят лечебные и реабилитационные процедуры. "У нас есть бассейн, кабинет физиопроцедур и ЛФК, реабилитационный тренажер, аппарат БОС-терапии, ванны для гидромассажа, вертикализаторы, специальная компьютерная техника, приспособленная для детей с различными нарушениями. Работает свой зубной техник, массажист. Есть все необходимое для того, чтобы не только давать детям качественное образование, но и поддерживать их здоровье", - подчеркнула директор.-0-