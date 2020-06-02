Сивак: фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а провоцирование беспорядков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 июня 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Сенаторы практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места Общество
16:42 Умер подросток, который потерял сознание в столичном бассейне Происшествия
16:37 Гомельчанка ударила таксиста молотком по голове Происшествия
16:19 Государство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто Президент
16:08 При сходе оползней в Индии погибли 13 человек В мире
15:48 Спортивный мир начинает просыпаться - Валент Спорт
15:43 БРСМ откроет третий трудовой семестр в День молодежи Общество
15:25 Ананич: у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти избирательную кампанию Политика
15:24 Белорусские гандболисты попали во вторую корзину жеребьевки отборочного турнира ЧЕ-2022 Спорт
15:15 Марафон творческих дел и активного отдыха "Лето с позитивом" стартует в Гродненской области Регионы
15:03 РЕПОРТАЖ: С заботой и добрым словом: как фермеры в Могилевском районе выращивают овощи Регионы
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19 Общество
14:59 В Ушачах в этом году планируют открыть новую школу искусств Регионы
14:54 Лесхозы Беларуси с начала года построили 25 км лесохозяйственных дорог Экономика
14:46 Площадь борщевика Сосновского в Минске с 2011 года сократилась почти в 9 раз Регионы
14:43 Сотрудники оргкомитета Игр в Токио возвращаются на работу в штаб-квартиру Спорт
14:42 Количество выбросов от автотранспорта в Минске сократилось в 2019 году на 4% Регионы
14:40 "ЭКСПО-2020" перенесли на следующий год В мире
14:38 Сивак: фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а провоцирование беспорядков Регионы
14:37 Белорусский баскетболист Виталий Лютыч перешел из "Цмокi-Мiнск" в "Самару" Спорт
14:36 Мэр Минска не уверен в введении в эксплуатацию третьей линии метро к 3 июля Регионы
14:32 Дожди в первой декаде июня будут поддерживать достаточные запасы влаги в почве - Белгидромет Общество
14:31 В Минске могут построить больницу с возможностью перепрофилирования в инфекционную Регионы
14:30 Сивак: в Минске по инвестпрограмме ведутся работы на 33 объектах здравоохранения и образовательной сферы Регионы
14:28 Сивак доложил Лукашенко о ситуации в Минске и градостроительных проектах Президент
14:20 Кинотеатры и музеи в России откроются для посетителей в середине июля В мире
14:18 Игры стран СНГ могут стать первым крупным спортивным мероприятием после пандемии Спорт
14:16 Горячая линия для абитуриентов начала работать в Минобразования Общество
14:13 МАРТ: оплачивать товар наличными или по безналу - решает покупатель Общество
14:02 Жительница Жлобинского района с фейковых аккаунтов выманивала у мужчин деньги Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
02 июня 2020, 14:38

Сивак: фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а провоцирование беспорядков

Анатолий Сивак
Анатолий Сивак

2 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Фиксируются факты, когда цель не сбор подписей в рамках проходящей в Беларуси электоральной кампании, а провоцирование беспорядков. Об этом журналистам заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Естественное требование - чтобы в городе был порядок. Задача руководства города первостепенная. Все-таки фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а совсем другая - чтобы спровоцировать беспорядки. Оскорбления звучат. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства", - сказал мэр города.

Ранее на встрече с Анатолием Сиваком ситуацией в столице поинтересовался Президент Беларуси. "Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Минск - это чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок с детьми, разнообразных занятий физкультурой и спортом. "Но вот же неймется кому-то", - заметил белорусский лидер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси Минск Сивак
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Марафон творческих дел и активного отдыха "Лето с позитивом" стартует в Гродненской области
РЕПОРТАЖ: С заботой и добрым словом: как фермеры в Могилевском районе выращивают овощи
В Ушачах в этом году планируют открыть новую школу искусств
Фото из архива Площадь борщевика Сосновского в Минске с 2011 года сократилась почти в 9 раз
Фото из архива Количество выбросов от автотранспорта в Минске сократилось в 2019 году на 4%
Фото из архива Мэр Минска не уверен в введении в эксплуатацию третьей линии метро к 3 июля
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход строительства под Минском высокотехнологичного агропроизводства
Сивак доложил Лукашенко о ситуации в Минске и градостроительных проектах
В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19
Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей
Топ-новости
Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество, поздравил с днем рождения и пожелал выздоровления
Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах
Минздрав рассказал, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой COVID-19
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня
РЕПОРТАЖ: С заботой и добрым словом: как фермеры в Могилевском районе выращивают овощи
Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси
Дожди в первой декаде июня будут поддерживать достаточные запасы влаги в почве - Белгидромет
РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе
Горячая линия для абитуриентов начала работать в Минобразования
Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский
Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов
Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая
После открытия границ у Беларуси есть шансы улучшить динамику экспорта - Садохо
Человеческий капитал, IT-сектор и АПК - российский эксперт о том, что поможет Беларуси выстоять после пандемии
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.