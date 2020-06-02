Сивак: фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а провоцирование беспорядков

2 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Фиксируются факты, когда цель не сбор подписей в рамках проходящей в Беларуси электоральной кампании, а провоцирование беспорядков. Об этом журналистам заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Естественное требование - чтобы в городе был порядок. Задача руководства города первостепенная. Все-таки фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а совсем другая - чтобы спровоцировать беспорядки. Оскорбления звучат. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства", - сказал мэр города.
Ранее на встрече с Анатолием Сиваком ситуацией в столице поинтересовался Президент Беларуси. "Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить", - заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что Минск - это чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок с детьми, разнообразных занятий физкультурой и спортом. "Но вот же неймется кому-то", - заметил белорусский лидер.-0-