Сивак на встрече в ОАО "Минскдрев" рассказал о развитии столицы и решении волнующих горожан вопросов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня встретился с трудовым коллективом ОАО "Минскдрев", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Мэр рассказал о наиболее актуальных аспектах социально-экономического развития Минска, особое внимание уделил вопросам образования и здравоохранения, поделился планами по строительству новых объектов в этих сферах. Были затронуты темы эпидемиологической ситуации в столице и недавней проблемы с качеством воды. "Диалог получился открытым и душевным. Обсудили даже секреты первого урожая на дачных участках", - отмечается в сообщении.
Анатолий Сивак ответил и на вопросы работников предприятия, которые касались обустройства городских территорий, в том числе в мемориальном комплексе "Тростенец", вывоза бытового мусора и перспектив развития в городе предприятий по мусоропереработке.
ОАО "Минскдрев" - один из крупнейших производителей столярно-строительных изделий в Беларуси. В марте этого года предприятие отметило 50-летие.-0-