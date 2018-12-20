Сивак назвал три акцента в работе по развитию жилищного хозяйства Минска

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Минска намерены усилить работу по совершенствованию системы ЖКХ по трем направлениям. Подробнее о плане действий рассказал сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Функционирование городского хозяйства, особенно в сфере жилья, во многом определяет настроения граждан. ЖКХ - один из важных блоков организации работы с населением. Здесь совместно с сопричастными государственными органами мы будем усиливать работу по трем направлениям", - сказал Анатолий Сивак.

Во-первых, в сфере влияния Мингорисполкома должен находиться весь жилищный фонд города - коммунальной, республиканской, частной собственности, включая усадебную застройку. "Сегодня план по капитальному ремонту в столице - 875 тыс. кв.м, или 2,5% от 35 млн кв.м площади домов, обслуживаемых ЖКХ. Но нужно понимать, что весь жилищный фонд - это 45 млн кв.м. И порой вопросы кроются в этих 10 млн", - пояснил мэр.

"Второе: мы будем менять отношение к самому капитальному ремонту. Необходимо рассматривать его экономическую целесообразность и эффективность как для собственника, так и для города. Жилье после капитального ремонта и через 20 лет должно соответствовать требованиям городской среды и комфорта", - подчеркнул Анатолий Сивак. Он добавил, что по некоторым домам такого результата можно добиться лишь с переселением жильцов. В этом случае нужно учитывать не только состав семьи и количество квадратных метров, но и стоимость жилья, поскольку это вопросы собственности.

Наконец, третье направление работы - арендное жилье должно соответствовать своему названию. Прийти к этому также возможно при некоторой корректировке законодательства, считает мэр. Нужно простимулировать арендодателя к надлежащему содержанию такого жилья, постоянному контролю за поддержанием его состояния.-0-