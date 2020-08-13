Сивак о происходящем в Минске: "Эмоции бьют через край"

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам и призвал их оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", передает БЕЛТА.

"Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?" - задался вопросом Анатолий Сивак.

"Зачем акции протеста (против власти) создают проблемы для горожан? Для чего перекрываются улицы и останавливается общественный транспорт? Зачем создается хаос? Эмоции бьют через край. Подумайте: можно остаться дома - останутся дома и работники правоохранительных органов", - заключил мэр Минска.-0-