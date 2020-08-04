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04 августа 2020, 17:40

Сивак: открытие амбулаторий в спальных районах - хорошая альтернатива поликлиникам

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спальных районах Минска продолжат открывать амбулатории - такая инициатива может стать тенденцией. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время встречи с трудовым коллективом МАЗа, сообщает пресс-служба городской мэрии в своем Telegram-канале "Минск. Официально".

Во время встречи с Анатолием Сиваком работники Минского тракторного завода подняли вопрос о закрытии филиала детской поликлиники №10 в Заводском районе. Раньше на ул.Седова в здании бывшей поликлиники работала амбулатория. Учреждение располагалось рядом с начальной школой и гимназией №25, что было удобно и детям, и родителям. Однако филиал закрыли. Причина - аварийное состояние здания. В настоящее время на территории района функционируют семь городских поликлиник, три из которых предназначены для обслуживания детей.

Отвечая на вопрос, председатель Мингорисполкома признал, что проблема актуальна. Он также подчеркнул, что обустройство амбулаторий в неиспользуемых помещениях спальных районов Минска станет тенденцией. Такие объекты - хорошая альтернатива районным поликлиникам. Это поможет регулировать потоки пациентов, а также обеспечит шаговую доступность первичной медицинской помощи.-0-

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