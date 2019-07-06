Сивак предложил оптимальный подход к благоустройству зон отдыха

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак считает, что менее затратно и более эффективно благоустраивать зоны отдыха на уже существующих площадках, где надо лишь создать и поддерживать необходимые для прогулок удобства. Об этом он заявил во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы порой не приводим порядок то, что есть, а стремимся к чему-то новому и затратному. Это неправильно", - высказал свою позицию Анатолий Сивак. Прежде чем вносить предложение в Совет по инвестиционной деятельности, надо доказать его эффективность. Так было, например, в случае с проектом строительства экотропы в Заводском районе, по примеру которой после был благоустроен и пустырь в районе ул. Асаналиева в Октябрьском. Затем реализован проект во Фрунзенском районе.

"По такому принципу мы и дальше будем действовать. Неустроенные массивы благоустраивать, создавать экотропы. Таких территорий у нас много. И их в первую очередь нужно делать доступными для жителей", - пояснил Анатолий Сивак.

Мэр привел в пример германский опыт, когда человек почти не вмешивается в сложившуюся экосистему, а просто поддерживает инфраструктуру для прогулок. "Можно вдоль дорожки только скосить метровую полосу, за которой без вмешательства развивается экосистема. И не косить гектары", - сказал он.-0-