Сивак: проблема пробок в Минске решается за счет развития городского общественного транспорта

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на встрече с акимом казахстанского города Нур-Султан Алтаем Кульгиновым рассказал о подходах столичной администрации в организации городского трафика, развитии общественного транспорта, а также о строительстве жилья, передает корреспондент БЕЛТА.

Алтай Кульгинов высказал комплименты красоте и чистоте Минска, а также поинтересовался, каким образом такому крупному городу удается избегать больших пробок.

"Мы идем по пути развития общественного транспорта, - сказал Анатолий Сивак. - Заканчиваем в этом году строительно-монтажные работы, начинаем наладку и в начале второго полугодия запустим еще одну линию метро. И развиваем электротранспорт с учетом того, что Беларусь строит атомную электростанцию, а также с точки зрения заботы об экологии".

Он пояснил, что действующие троллейбусные линии, которые еще не самортизированы, сохраняются, а если нужно продлить маршрут, используется троллейбус с автономным ходом. Но в перспективе будет поступательно осуществляться переход на электробусы. "Ранее мы мало уделяли внимания трамваю. Но сейчас будем увеличивать скорость существующего трамвая и строить новые линии. Главное - сделать трамвайное кольцо, отступив немного от МКАД, чтобы создать своего рода наружное метро. Соединив транспортные линии на окраинах города, мы создадим полную, взаимосвязанную инфраструктуру", - поделился планами мэр Минска.

Будут улучшаться условия для наземного общественного транспорта. "Это фактически выделенная полоса, по которой нужно перевозить больше людей. Для этого также необходимо закупать более современные и вместительные машины", - добавил он.

Гостей также интересовали объемы строительства жилья в белорусской столице, наличие очереди нуждающихся. Анатолий Сивак пояснил, что планы по строительству жилья в Минске сокращаются. "В Минске ежегодно строится порядка 670 тыс. кв.м жилья, - сказал мэр. - Из них для очередников - 300 тыс. кв.м. Очередь нуждающихся остается, сейчас там более 200 тыс. человек. Но в этом и следующем году мы прежде всего решаем вопрос жилья для многодетных. За два года 5,7 тыс. из них надо удовлетворить в части нового жилья". Также он отметил, что строительные предприятия поступательно переходят на новые серии панельного жилья, которое по внешнему виду можно сравнить с монолитным, но при этом оно дешевле.-0-

Минск и Нур-Султан намерены обмениваться опытом и передовыми практиками для развития городов Председатель Мингориспоклома Анатолий Сивак на встрече с акимом города Нур-Султан Республики Казахстан Алтаем Кульгиновым отметил необходимость регулярного и прямого обмена опытом в различных сферах управления городских хозяйством, развитии малого и среднего бизнеса.

Совместное с "Амкодором" производство планируют создать в Нур-Султане Встреча в Минске состоялась в развитие договоренностей глав двух государств, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Казахстан.