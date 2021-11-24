Сивак провел прием граждан в Рогачеве: преобладали социальные вопросы

24 ноября, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. Социальные вопросы преобладали во время приема граждан заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Сиваком в Рогачевском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Инвалид первой группы Елена Артемишина из Рогачева обратилась за помощью в сфере здравоохранения. По ее словам, проблемы со здоровьем у нее длятся около 40 лет. За это время консультировалась у многих специалистов, проходила курсы реабилитации в районной, областных, столичных и республиканских больницах и центрах, обращалась в Минздрав. "Хочу поблагодарить врачей за помощь, но мне важно постоянно поддерживать состояние. Я не прошу ничего сверхъестественного. Ведь наш Президент говорит, что здоровье человека превыше всего", - поделилась она. Женщина просила назначить ей альтернативный препарат при сахарном диабете. По мнению пенсионерки, назначенное лекарство не подходит.

К тому же как одиноко проживающая она просила в помощь социального работника. По поручению вице-премьера специалисты профильных сфер дополнительно изучат и проработают варианты решения ее вопросов.

Жительниц райцентра Ларису Стороженко и Галину Данилову на прием привела общая проблема. Женщины не удовлетворены размером назначенной пенсии. У каждой из них своя жизненная история, десятилетия стажа. В одном случае посоветовали обратиться в суд. Его решение расставит точки в этом вопросе. Женщине окажут юридическую поддержку и помогут правильно подать иск. Во втором случае повторно изучат обстоятельства.

Людмила Селиверстова не согласна с изменениями законодательства о начислении платы за освещение мест общего пользования и ремонта подъезда. Сейчас за услугу начисляют соразмерно площади квартиры, а не как ранее - от количества проживающих. "Я живу в квартире одна. А в соседних - семьи с детьми, которые чаще выходят на коридор", - посетовала обратившаяся.

"Вы подняли реальную тему. Этот вопрос может интересовать многих людей. Попробую рассмотреть этот аспект через призму вашей ситуации. Думаю, получится что-то разрешить, но на это потребуется какое-то время", - отметил Анатолий Сивак.

Сомнения по поводу рациональности расходования собранных средств на развитие инфраструктуры садового товарищества "Рогачевское приозерье" высказали представители СТ Евгения Бондарева и Александр Столяров. Анатолий Сивак заверил: ситуацию изучат профильные ведомства и службы.

Вице-премьер подчеркнул, что все вопросы, которые задают люди на приемах, важны, ведь они поднимают волнующие их темы. "И не имеет значения, обращается человек из региона или из столицы. Важно, чтобы люди шли на эти встречи. Даже то, что на первый взгляд кажется бесперспективным и уже рассматривалось несколько раз, можно рассмотреть под другим углом. Порой требуются непростые решения. К тому же важна обратная связь. В обществе не могут не возникать различные вопросы, это нормально. Надо видеть как можно больше различных тем и оперативно реагировать на них",- резюмировал Анатолий Сивак.-0-