Сивак рассказал о судьбе крупнейших долгостроев Минска

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие крупнейшие долгострои Минска, так отель "Хаятт", многофункциональный комплекс у цирка "экс-Кемпински", а также бывшую территорию Червенского рынка будут застраивать новые инвесторы, которые заинтересованы в завершении работ на объектах. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1".

Мэр Минска отметил, что буквально в последние полгода произошли определенные изменения на объекте "экс-Кемпински" (многофункциональный комплекс у цирка). "Пришли новые инвесторы, прошлый инвестор нашел взаимопонимание с ними. Идет небольшая корректировка проектно-сметной документации, и в ближайший год - полтора работы там будут завершены", - сказал Анатолий Сивак.

Что касается отеля "Хаятт" на Старовиленском тракте, на прошлой неделе председатель Мингорисполкома провел встречу с потенциальным инвестором, который высказал заинтересованность в продолжении строительства объекта.

Волнует минчан и судьба территории бывшего Червенского рынка. "Уже все документы подписаны, насколько я понимаю, сейчас по графику идут проектные работы. Там есть новый инвестор, который готов реализовать проект", - пояснил Анатолий Сивак.-0-