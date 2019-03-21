Сивак: решение о скоростном трамвае в Минске будет принято после разработки бизнес-плана

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о реализации проекта скоростного трамвая в Минске будет принято после разработки бизнес-плана. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

"Зачастую мы привыкли сначала строить, а потом спрашивать, почему нет эффекта. Поэтому сегодня нельзя сказать, что проект будет реализован стопроцентно. Идет обсуждение и готовится серьезный бизнес-план", - проинформировал мэр. Этот документ должен показать все аспекты: и цену, и себестоимость перевозки. Также в нем планируется сравнить все моменты проекта с такими видами транспорта, как метро и автобус. "И если все согласования, экспертизы покажут выгоду проекта, то тогда мы сможем претендовать на кредитные ресурсы. А если эффекта не получится, то и проекта не будет", - добавил Анатолий Сивак.

Проект скоростного трамвая был утвержден генпланом Минска, последняя редакция которого прошла в 2016 году. Предполагается, что трамвай будет перевозить пассажиров из микрорайона Сухарево в район улицы Кальварийской (рядом со станцией метро "Молодежная" и остановкой городской электрички Минск-Северный). Зарезервирована территория под прокладку трамвайных путей через улицы Пономаренко, Харьковская. Такой трамвай мог бы стать альтернативой метро, поскольку согласно проекту имеет возможность двигаться с короткими интервалами и большой скоростью, чтобы перевозить как можно больше пассажиров. К тому же строительство скоростного трамвая обойдется дешевле, чем прокладка новых линий метро.

"В генплане указано, что конечной остановкой трамвая станет станция Минск-Пассажирский. На мой взгляд, не надо сводить все к этой станции, а делать систему транспортно-пересадочных узлов. Развитие сети таких узлов в Минске должно соответствовать принципу "сухие ноги", - продолжил председатель Мингорисполкома. В первую очередь транспортно-пересадочными узлами должны стать станции метрополитена с взаимосвязанными объектами общественного назначения. Здесь планируется строить парковочные места, чтобы жители и гости столицы могли оставлять личные автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Предполагается конструктивно объединить все элементы в единое пространство, создающее комфортные условия передвижения. Эта система добавит эффективность всему транспортному комплексу столицы. "У нас есть карта, где обозначены все такие узлы. В первую очередь это, конечно, станция Минск-Пассажирский, затем - станция метро "Молодежная" - остановка Минск-Северный, улица Кижеватова - станция метро "Слуцкий гостинец" и др. Кстати, мы ожидаем, что в этой связи станция Минск-Северный может стать альтернативой станции Минск-Пассажирский", - отметил Анатолий Сивак.

По его словам, в Минске получит дальнейшее развитие проект городских электричек. Нужно решить вопрос, чтобы электричка проходила транзитом через станцию Минск-Пассажирский, которая не должна быть конечной остановкой. Для этого планируется внести изменения в работу станции, внедрить некоторые технические решения.

Что касается метро, то планы по строительству новых станций сохраняются и корректироваться пока не будут.

"Несмотря на развитие различных видов транспорта в городе, неразумно сегодня говорить и планировать демонтаж троллейбусных линий. Те линии, которые не требуют больших вложений, демонтироваться не будут", - подчеркнул мэр. В Минске будет функционировать троллейбус как экологичный вид транспорта. А там, где ход троллейбуса необходимо продлить, но нелогично вкладываться в столбы, подвески, будут появляться троллейбусы с автономным ходом.

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