Сивак: участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо, заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уважаемые минчане, обращаюсь к вам в связи с событиями последнего времени. Очень важно в настоящее время соблюдать законодательство. И в первую очередь мое обращение связано с тем, что массовое участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо", - сказал Анатолий Сивак.

Председатель Мингорисполкома подчеркнул, что это нарушение законодательства. "Эти вопросы, конечно, все фиксируются. Так или иначе, будут предъявляться претензии в первую очередь к организаторам таких мероприятий. Обратите внимание на этот факт. Убедите своих близких, чтобы минимизировать всяческие последствия, которые возможны в рамках различных провокаций. Да и большое скопление людей - это всегда опасность. Надо беречь здоровье и свои жизни", - добавил он.-0-