Сивак: в Минске по инвестпрограмме ведутся работы на 33 объектах здравоохранения и образовательной сферы

2 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В настоящее время в Минске в соответствии с городской инвестпрограммой ведутся работы на 33 объектах здравоохранения и образовательной сферы. Об этом рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сейчас в работе 33 объекта здравоохранения и образовательной сферы. В том числе в работе находятся 10 больниц и поликлиник. Сейчас на выходе корпус онкологического диспансера, серьезные темпы работ по девятой больнице. Также на выходе школа в Каменной Горке, - рассказал мэр города. - Очень серьезная инвестпрограмма, она во многом нацелена на два раздела - здравоохранение и образование".

В этом же ключе шел разговор во время сегодняшнего доклада Анатолия Сивака Президенту Беларуси о строительстве общественных зданий и социальных объектов на территории многофункционального комплекса "Минск-Мир". В настоящее время работы ведутся по графику в соответствии с инвестдоговором. "Один из основных объектов - финансовый центр. Нам важно, чтобы мы в результате получили действующий объект для экономики города", - отметил мэр города.

В целом пристальное внимание Александра Лукашенко к строительству комплекса обусловлено тем, что это в настоящее время основная инвестиционная площадка в городе.

Кроме того, на встрече у Президента обсуждался вопрос размещения Национального исторического музея Беларуси, в частности строить ли новое здание или развивать уже имеющуюся площадку. Сам Анатолий Сивак выступает за второй вариант, объясняя это тем, что более целесообразно нахождение этого объекта в рамках формируемого музейного квартала в центре города, где есть хорошее транспортное сообщение, другие учреждения культуры, кафе и рестораны. Нынешнее расположение музея на улице Карла Маркса, которая, по словам мэра, тяготеет к пешеходной, дает дополнительные преимущества.

"Есть те, кто говорит: давайте строить новый музей. А есть председатель Мингорисполкома, который говорит: давайте развивать то, что есть. В этой части я высказывал свою позицию, и на сегодняшнем этапе Президент ее поддержал", - рассказал Анатолий Сивак.-0-

В Минске могут построить больницу с возможностью перепрофилирования в инфекционную Ранее, до 2013 года, велись проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек. Потом работы были приостановлены.

Мэр Минска не уверен в введении в эксплуатацию третьей линии метро к 3 июля По словам мэра, строительно-монтажные работы к этой дате будут завершены. Однако пока у него нет уверенности, что к июлю получится обкатать новые решения, которые применяются на третьей линии подземки.

Сивак: фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а провоцирование беспорядков "Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства", - сказал мэр города Анатолий Сивак.