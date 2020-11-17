Сивец проведет 19 ноября личный прием граждан

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет 19 ноября с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по адресу: Минск, ул. Кирова, 49 по предварительной записи - путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, Минск, ул. Красноармейская, 9 или электронного обращения.

По всем вопросам можно обращаться телефону 8 (017) 327-46-74.-0-