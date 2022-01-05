Сивец: всенародное обсуждение даст обратную связь для формирования окончательного текста Конституции

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Всенародное обсуждение даст обратную связь для формирования окончательного текста Конституции. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец во время областного семинара по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума.

"Белорусское общество находится накануне важного общественно-политического события, - отметил Сергей Сивец. - Конституция - это уникальный правовой документ, обладающий высшей юридической силой. В соответствии с Основным законом нашей страны выстраивается вся правовая система государства. Все нормативно-правовые акты должны соответствовать основополагающим базовым принципам Конституции. И самое главное - это наш с вами общественный договор, в соответствии с которым устанавливается ряд правил поведений - между гражданами и государством, личностью и обществом. И, конечно, любая норма, любое положение, любая буква Основного закона должна быть поддержана большинством граждан государства".

Конституция регламентирует весь спектр отношений, который складывается в обществе и государстве. Поэтому предложения белорусов должны стать квинтэссенцией всех изменений и дополнений, которые предлагаются сейчас на всенародное обсуждение и в дальнейшем, возможно, будут вынесены на республиканский референдум. Эти замечания и предложения поступили во время многочисленных диалоговых площадок, в процессе работы Конституционной комиссии, рабочей группы, в том числе с участие главы государства.

"Члены Конституционной комиссии и рабочей группы попытались формализовать поступившие предложения в виде определенной конституционно-правовой нормы, - сказал Сергей Сивец. - Наша основная задача была донести и объяснить людям, что мы видим за этими нормами, потому что на их основе в дальнейшем будет формироваться правовая система нашего государства".

Председатель Постоянной комиссии отметил, что диалог с активом Могилевской области получился живым и продуктивным: задавались предметные вопросы по конкретным статьям и новациям. "Для этого и необходимо всенародное обсуждение, - подчеркнул он. - Это обратная связь, которая в дальнейшем позволит скорректировать окончательный текст изменений и дополнений в проект новой Конституции перед тем, как выносить его на республиканский референдум. Лейтмотивом и результатом беседы стало то, что мы обратили внимание на ключевые моменты, связанные с изменением правового статуса наших граждан, трансформацию политической системы белорусского общества и интегрирования в нее нового субъекта - Всебелорусского народного собрания".

Сергей Сивец также подчеркнул, что самая популярная и обсуждаемая людьми статья касается именно реализации гарантий субъективного конституционного права граждан, прежде всего в социально-экономической сфере. Также лидируют вопросы, связанные с трансформацией политической системы страны, местом и ролью Всебелорусского народного собрания: не будет ли оно дублировать полномочия или конкурировать с каким-то органом государственной власти управления.

"Сам проект опубликован в СМИ и находится на электронном портале Национального центра правовой информации, - сказал Сергей Сивец. - Также созданы информационные группы, задача которых непосредственно разъяснять гражданам суть и содержание предлагаемых новаций. В них входят люди, глубоко погруженные в процесс конституционно-правовой реформы, в том числе члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Это достаточно масштабная работа. Уверен, нам удастся охватить широкие социальные слои, чтобы донести природу, суть, значение и итог тех предложений, которые инициируются в Основной закон".-0-