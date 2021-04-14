Скалодром оборудовали на гребном канале Бреста

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на гребном канале оборудовали скалодром на открытом воздухе, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по гребле Олег Голос.

Новый спортивный комплекс, который расположился у главного входа в административное здание ЦОР, откроют 17 апреля. Его высота - 8 м. На скалодроме есть 10 трасс различной сложности, рассчитанных как на новичков, так и на спортсменов. Возможности позволяют заниматься скалолазанием круглый год.

Для гостей в этот день проведут мастер-класс по скалолазанию. Желающие смогут попробовать свои силы в подъеме по скалодрому. Также в программе мини-соревнования на скорость подъема, лазание с закрытыми глазами, хождение по тропе (слэклайн), аттракцион "Крутящийся турник".

"Мы непрерывно в поиске новшеств для привлечения людей, ведущих здоровый образ жизни. В качестве примера можно назвать установку уличных тренажеров. К сожалению, из-за пандемии не смогли реализовать идею с открытием воркаут-площадки, но по-прежнему ее вынашиваем. Так возникло желание в сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, чтобы организовать у нас скалодром на свежем воздухе", - рассказал Олег Голос. Он добавил, что на гребном канале в этом году обновят волейбольную площадку.

Гребной канал - одна из популярных рекреационных зон Бреста, где можно взять на прокат велосипеды, ролики и лыжероллеры, туристические лодки. Ежедневно там проводят свой досуг сотни брестчан.-0-