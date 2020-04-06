Скажите: "сыр"

Ассортимент продукции Щучинского филиала ОАО "Молочный Мир" - около 45 наименований: молоко, кефир, творог, масло... Но королем молочных продуктов здесь во все времена считался - сыр. "Черный Рыцарь", "Королева Марго", "ПармеГрано", "Беларускае злата" - это далеко не весь перечень сыров, предлагаемых щучинским производителем. Линейка этой продукции насчитывает порядка 25 наименований!

- Производим сыры, формуемые насыпью и из пласта. Выпускаем продукцию с ароматом топленого молока и наполнителем "пажитник", - рассказывает директор Щучинского филиала ОАО "Молочный Мир" Виталий Лупик. - Изготавливаем сыры исключительно из натурального сырья, в строгом соответствии с требованиями технологии производства. Именно поэтому они отличаются ярким вкусом. В сутки выпускаем около 30 тонн ферментативных сыров.

Пробовать на вкус продукцию Щучинского филиала все равно, что читать увлекательную книгу: каждый вид - новая страница, наполненная особыми впечатлениями. Богатый, насыщенный вкусовой букет с пикантными нотками и ароматом, плотная консистенция - это все о сыре "ПармеГрано". Отличительная особенность "Королевы Марго" - приятный привкус и аромат топленого молока. Такой сыр можно подавать на стол как отдельный десерт или использовать при приготовлении кулинарного шедевра. Выраженный сливочный вкус "Черного Рыцаря" с легкой ореховой ноткой делает его незаменимой составляющей любого блюда. Сыр с красивым названием "Беларускае злата" слегка пряный, с легкой остротой. В этом его изюминка, которую точно оценят настоящие гурманы.

"Баварский" сыр с пажитником - одна из новинок предприятия. Он отличается приятным сырным привкусом с легким оттенком грецкого ореха, который придают ему семена пажитника. Кроме того, сыр обладает высокой пищевой ценностью, богат белком, имеет большую концентрацию витаминов А, С, Е, РР и витаминов группы В. Его выбирают спортсмены для наращивания мышечной массы. "Баварский" полезен детям для роста и здоровья костей, а также пожилым людям - для хорошего самочувствия.

Щучинский филиал давно зарекомендовал себя как один из крупнейших поставщиков на рынке сливочного масла. Предприятие изготавливает два вида этой продукции: сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 72,5% и сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%. Объем производства - около 10 тонн в сутки. Масло вырабатывается методом преобразования высокожирных сливок. Это позволяет получить продукт нежной консистенции с ярко выраженным сливочным вкусом.

- Некоторые виды продукции, например, сыры "Черный Рыцарь" и "Королева Марго" стали своего рода брендом нашего предприятия, - считает директор. - Выпускаем их в брендированной термоусадочной упаковке. За счет нее сыры стали узнаваемы и запоминаемы. Ведь упаковка продукта - важный фактор при выборе покупателя.

География поставок продукции филиала обширна и включает в себя не только страны СНГ, но и страны дальнего зарубежья.

Освоив множество видов новой продукции, предприятие планирует дальнейшее развитие. Основная философия филиала - модернизация производства, расширение ассортимента и поддержание высокого качества выпускаемой продукции.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

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