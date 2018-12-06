Сказку-мюзикл "Спящая красавица" покажут на губернаторской елке в Могилеве

6 декабря, Могилев /Сергей Кулянин - БЕЛТА/. Главное региональное новогоднее торжество пройдет в областном центре творчества Могилева 28 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

На праздник пригласят около 500 ребят. Среди них одаренные и талантливые дети, победители олимпиад и творческих конкурсов, активисты пионерского движения, дети-сироты и дети, которые остались без опеки родителей, воспитанники кадетского училища. Их ждут подарки от губернатора и премьера сказки-мюзикла "Спящая красавица", которая обещает встречу с любимыми героями, волшебные превращения и сюрпризы, а также много оригинальных танцев.

"В области пройдут и другие многочисленные новогодние мероприятия, организованные учреждениями образования, организациями и общественными объединениями во время благотворительной акции "Наши дети, - рассказали в облисполкоме. - Поздравлять и вручать подарки детворе по традиции будут руководители республиканских органов госуправления, представители местных исполнительных и распорядительных органов власти".

Гости собираются навестить 52 детских дома семейного типа, 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 9 детских социальных приютов, 10 интернатных учреждений областного подчинения.

В преддверии праздников планируется открыть детский дом семейного типа в Мстиславле. Традиционно в канун Нового года пройдет Рождественский кадетский бал. Не останутся без поздравлений и угощений юные жители Могилевщины, которые находятся на лечении в городских и районных больницах.-0-