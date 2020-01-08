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08 января 2020, 19:53

Сказку о настоящих чудесах покажут в Минске дети-инвалиды и волонтеры БГУКИ

Фото dream-land.by
Фото dream-land.by

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера инклюзивной музыкальной сказки "Чудо на Рождество" в исполнении детей с особенностями физического развития вместе с волонтерами Белорусского государственного университета культуры и искусств состоится 11 января во Дворце культуры Минского тракторного завода, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В спектакле мы поднимаем довольно острые проблемы. И в целом этим проектом хотим привлечь внимание общественности к проблеме реализации творческого потенциала одаренных детей-инвалидов из стационарных учреждений. Так, чтобы они могли и дальше интегрироваться в культурную жизнь современной Беларуси наравне с другими талантливыми ребятами, - пояснили организаторы. - Автором сказочного сюжета и оригинальной музыки стала молодой белорусский композитор Екатерина Сенкевич, а режиссерско-постановочную группу составили волонтеры - студенты и выпускники БГУКИ Марина Рощина, Анастасия Буко, Ксения Мялик и другие. На протяжении многих лет они убеждались в безграничных творческих способностях детей с ограниченными возможностями".

Новая сказка с глубоким смыслом обогащает опыт создания инклюзивных творческих проектов для социокультурной реабилитации детей с особенностями развития. Музыка и игра актеров обратят мысли зрителей к темам дружбы и истинных ценностей, заставят сопереживать героине и радоваться за ее новых друзей, докажут, что ни один гаджет и множество лайков в социальных сетях не заменят радости исполнения мечты. Все артисты с инвалидностью получат сладкие подарки от партнеров.

На мероприятие приглашены 400 детей-сирот и инвалидов из Минска и столичного региона. Еще 200 пригласительных билетов отправлено представителям фондов и социально ориентированного бизнеса, музыкальным деятелям и актерам белорусского и российского кинематографа. Зрителями могут стать и все неравнодушные и заинтересованные.

Организаторами инклюзивного проекта выступают волонтерский клуб "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств и благотворительный фонд имени преподобной Евфросинии Полоцкой при поддержке партнеров и спонсоров. За три года они уже инициировали и реализовали постановку уникального мюзикла "Волк и четверо козлят, или В поисках мамы" с участием детей-сирот дошкольного возраста и ставший ежегодным особенный модный показ "Цветные сны" совместно с Национальной школой красоты.-0-

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