ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 сентября 2019
Минск Малооблачно +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:24 Более 500 участников соберет областная профсоюзная спартакиада в Витебске Регионы
08:20 БОКК в день благотворительности креативно отблагодарит помощников и партнеров Общество
08:09 В Гомеле проведут Единый день безопасности Регионы
07:54 Сказку-происшествие представят гомельским школьникам во время акции "На улицу - без проблем!" Регионы
07:41 Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек В мире
07:28 Квартет соискателей наград определился на женском ЧЕ по волейболу Спорт
07:17 Товароведческие экспертизы начнут проводить в Барановичах Регионы
07:15 В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком В мире
07:13 Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с россиянами в первом матче суперфинала Евролиги Спорт
07:00 Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан Общество
00:46 Тропический шторм "Фернанд" достиг побережья Мексики В мире
04.09.19
04.09.19 23:55 Назван лучший фильм, снятый по комиксам Калейдоскоп
04.09.19 23:33 Авария со смертельным исходом произошла в Жабинковском районе Происшествия
04.09.19 22:59 Иран 6 сентября начнет третий этап по сокращению обязательств по ядерной сделке В мире
04.09.19 22:26 Зась: инициативы Беларуси становятся хорошим вкладом в укрепление безопасности в регионе Политика
04.09.19 22:14 Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ Спорт
04.09.19 21:57 Найдены тела 33 погибших при пожаре на борту судна у берегов Калифорнии В мире
04.09.19 21:53 Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила Люксембург на старте командного ЧЕ Спорт
04.09.19 21:15 Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit В мире
04.09.19 21:11 Единый день безопасности проведут спасатели в двух ТЦ в Минске 5 сентября Регионы
04.09.19 20:36 Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти Спорт
04.09.19 20:32 В Кобрине молодая семья отравилась грибами Происшествия
04.09.19 19:56 РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки Культура
04.09.19 19:48 Оркестр Михаила Финберга готовит программу памяти Юлии Началовой Культура
04.09.19 19:33 Число погибших при взрыве на фабрике пиротехники в Индии увеличилось до 20 В мире
04.09.19 19:16 В Беларуси создается Авиационная инспекция Президент
04.09.19 19:15 Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий Президент
04.09.19 19:15 Фильм-номинант на премию "Оскар" от Беларуси объявят до 26 сентября Культура
04.09.19 19:01 Число гражданских жертв на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта - Сайдик Политика
04.09.19 18:53 Красноярский край заинтересован в создании СП с Беларусью по выпуску лесозаготовительной техники Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
05 сентября 2019, 07:54

Сказку-происшествие представят гомельским школьникам во время акции "На улицу - без проблем!"

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр совместно с управлением ГАИ УВД облисполкома проведут для гомельских школьников 11, 12 и 13 сентября информационно-профилактическую акцию по дорожной безопасности "На улицу - без проблем!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Юным посетителям театра представят сказку-происшествие "Спасите Мигай Светофорыча!" по пьесе Андрея Кружнова. Этот спектакль, который поставила молодой режиссер Ирина Кублицкая, новый в репертуаре драмтеатра - его премьера состоялась в июле. По сюжету, Горюха-Аварюха и мотопират закрашивают стекла главному городскому светофору. И утром на дорогах происходит автостолпотворение. Персонажи не могут попасть в свои сказки, но добрые герои отправляются сначала за красным стеклышком к Красной королеве, а затем - к Желтой и Зеленой.

Перед началом спектакля сотрудники Госавтоинспекции расскажут ребятам, как обезопасить себя, выходя на улицу. Школьники увидят и выставку детских рисунков, постеров о соблюдении ПДД, предоставленную отделением по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"Сентябрь, начало нового учебного года - самое время напомнить юным участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дорогах. Акция нацелена на уменьшение дорожного травматизма среди детей и подростков", - подчеркнули организаторы мероприятия.-0-

Теги
акция ГАИ Гомель театр школы
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 500 участников соберет областная профсоюзная спартакиада в Витебске
Фото Гомельского областного управления МЧС В Гомеле проведут Единый день безопасности
Фото из архива Товароведческие экспертизы начнут проводить в Барановичах
Фото из архива Единый день безопасности проведут спасатели в двух ТЦ в Минске 5 сентября
Фото из архива Движение на участке трассы М1 в Минском районе ограничат вечером 5 сентября
Вадим Николаенко Миноблисполком не планирует масштабное строительство между первой и второй кольцевыми
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства
Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч
Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД
Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас
Топ-новости
Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан
Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий
Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН
Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев
В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья
Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан
Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit
Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки
Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей
Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.