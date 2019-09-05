Сказку-происшествие представят гомельским школьникам во время акции "На улицу - без проблем!"

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр совместно с управлением ГАИ УВД облисполкома проведут для гомельских школьников 11, 12 и 13 сентября информационно-профилактическую акцию по дорожной безопасности "На улицу - без проблем!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Юным посетителям театра представят сказку-происшествие "Спасите Мигай Светофорыча!" по пьесе Андрея Кружнова. Этот спектакль, который поставила молодой режиссер Ирина Кублицкая, новый в репертуаре драмтеатра - его премьера состоялась в июле. По сюжету, Горюха-Аварюха и мотопират закрашивают стекла главному городскому светофору. И утром на дорогах происходит автостолпотворение. Персонажи не могут попасть в свои сказки, но добрые герои отправляются сначала за красным стеклышком к Красной королеве, а затем - к Желтой и Зеленой.

Перед началом спектакля сотрудники Госавтоинспекции расскажут ребятам, как обезопасить себя, выходя на улицу. Школьники увидят и выставку детских рисунков, постеров о соблюдении ПДД, предоставленную отделением по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"Сентябрь, начало нового учебного года - самое время напомнить юным участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дорогах. Акция нацелена на уменьшение дорожного травматизма среди детей и подростков", - подчеркнули организаторы мероприятия.-0-