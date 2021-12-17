Сказочное представление и фейерверки: в Могилеве зажгли огни главной елки

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве торжественно зажгли огни на главной новогодней елке города. Мероприятие положило начало череде праздничных событий, которые охватят областной центр в ближайшие три недели, передает БЕЛТА.

Торжественной церемонии зажжения огней предшествовало сказочное представление "Тайна новогодней елки", участниками которого стали более 500 человек - представители творческих коллективов областного центра. Вместе с ними зрители вспомнили сюжеты любимых всеми сказок, поиграли с Дедом Морозом и Снегурочкой, поводили хороводы, послушали праздничные музыкальные композиции и даже потанцевали. На подготовку масштабного новогоднего праздника ушло более месяца, рассказали в управлении культуры городского исполнительного комитета.

Главный сказочный персонаж торжества Дед Мороз передал почетное право оживить разноцветным сиянием новогоднюю красавицу председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву. "До наступления самого яркого, красивого, торжественного и веселого праздника осталось совсем немного, - отметил глава областного центра. - Новый год создает особое настроение и детям, и взрослым. И мы с большим трепетом готовимся к его встрече. Чтобы праздник получился незабываемым и каждый смог окунуться в его волшебство, мы подготовили много интересных сюрпризов. Одним из них из года в год становится зажжение огней на главной елке города".

Владимир Цумарев обратил внимание, что многие праздничные мероприятия вошли в программу новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая проходит в стране с 14 декабря 2021-го по 14 января 2022 года. "На протяжении четверти века по инициативе главы государства взрослые делают чудеса для наших детей, исполняют их заветные мечты и желания, - продолжил он. - Важно, что с каждым годом к участию в акции присоединяется все больше предприятий и организаций, активных и неравнодушных могилевчан".

По словам председателя Могилевского горисполкома, уходящий 2021 год стал для Могилева годом открытия новых объектов. Так, в областном центре введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр в микрорайоне Фатина, кардиохирургический и кардиотерапевтический корпуса Могилевской областной клинической больницы, буквально на этой неделе распахнул свои двери новый детский дом семейного типа.

"Также в этом году мы открыли первую очередь дороги-дублера, которая связала микрорайон Спутник с ул.Космонавтов, завершаем модернизацию стадиона "Химик" по ул.Челюскинцев и готовимся к открытию нового детского сада на Спутнике, - сказал Владимир Цумарев. - Уверен, что эта положительная тенденция будет продолжена и город не остановится в своем поступательном движении вперед".

Завершая свое выступление, Владимир Цумарев поздравил могилевчан и гостей города с наступающим праздником, пожелав им счастья, здоровья и благополучия, а городу и стране - мира и процветания.

Главная новогодняя елка города расположилась напротив областного исполнительного комитета и украсила собой площадь Ленина. Новогодняя красавица собрана из отдельных модулей, объединенных в один металлический каркас, который дополнили более 150 живых елочек. Таким образом, общая высота главной новогодней елки Могилева вместе с верхним деревцем и звездой составила примерно 37 м.-0-