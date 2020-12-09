Сказочные персонажи, световые элементы - конкурс на оформление парка Подниколье пройдет в Могилеве

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный городской конкурс "Чароўныя казкі Падміколля" на лучшее новогоднее и рождественское оформление площадок в парке Подниколье стартует в Могилеве 10 декабря. Традиционно его участниками станут предприятия, организации города и их структурные подразделения. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, передает БЕЛТА.

Городской конкурс проводится среди организаций по группам: промышленные, транспорта и связи, торговли и услуг, ЖКХ. Он пройдет в два этапа. С 10 по 12 декабря желающие принять участие в конкурсе должны направить заявки соответствующей формы в управление культуры Могилевского горисполкома. С 13 по 14 декабря участники должны приступить к монтажу и установке новогоднего оформления.

Конкурс на лучшее украшение продлится до 15 января. Победители будут определены в каждой группе.

При подведении итогов будут учитываться художественное решение оформления на тему одной из сказок, количество и качество исполнения сказочных персонажей с использованием современных световых и декоративных элементов, использование нестандартных технических решений в новогоднем и рождественском оформлении.

Организатором конкурса выступает Могилевский горисполком.-0-