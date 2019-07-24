Скейт-парк, плавучий фонтан и велодорожки - в Браславе открыли обновленную набережную

24 июля, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславе после масштабной реконструкции открыли набережную озера Дривяты, передает корреспондент БЕЛТА.

Набережная стала одним из основных объектов, который кардинально обновили к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі". Новая территория отдыха растянулась от автостанции до Лысой горы. Здесь обустроены тротуары, точки питания, сделаны зоны отдыха, плавающие пирсы и фонтаны, скейт-парк, велодорожки, парковка, появились камеры видеонаблюдения. Объем инвестиций в проект составил около Br2,5 млн.

Николай Шерстнев

Во время торжественной церемонии открытия набережной

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что Браславский район связан в первую очередь не с аграрной деятельностью, а с туристической. Задача властей сделать из него жемчужину Беларуси. "Два месяца осталось до фестиваля тружеников села в Браславе. В городе уже многое сделано, он изменился в лучшую сторону. Сомнений нет, что "Дажынкі" в конце сентября пройдут достойно", - сказал губернатор.

Улучшилась инфраструктура пляжа. Здесь появились раздевалки, навесы, спортплощадки и развлечения для детей. Оборудованы фонарями пешеходные переходы.

Руководитель Браславского района Александр Боданин добавил, что набережная станет комфортным местом отдыха жителей и гостей города. "Для себя ставим цель каждый месяц прирастать большим или малым объектом, чтобы сохранить ритм работ по развитию Браслава и региона", - отметил он.

План подготовки Браслава к областным "Дажынкам" включает около сотни объектов. Недавно после капремонта открыли детский сад, в августе запланировано открытие обновленной средней школы №2. В процессе - ремонт объектов здравоохранения, жилищного фонда, дворовых территорий. Объем бюджетных средств составляет порядка Br19 млн.-0-

Фото Александра Хитрова