Скейт-площадку обустраивают в новом парке в Ивацевичах

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ивацевичском парке обустраивают скейт-площадку, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Регес.

Спортивную площадку обустраивают в новом парке. Там разместятся десять различных платформ для катания на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах и самокатах. Будут установлены модули бэнк, фанбокс с трансфером, квотерпайп, скейт-плаза, мэнуал пэд, кикер, мини-рампа и дабл-вэйв.

Планируется, что до конца мая рабочие завершат монтаж конструкций. Для безопасности площадку огородят и установят там камеры видеонаблюдения. Ориентировочно во второй половине июня местная молодежь уже сможет опробовать скейт-площадку.

Новый парк в Ивацевичах заложили три с половиной года назад к 500-летию города. Рекреационная зона располагается в северной части райцентра. Она образует кластер вместе со стадионом, ледовым дворцом и плавательным бассейном. Постепенно молодой парк озеленяют и насыщают инфраструктурой для спокойного и активного отдыха.-0-