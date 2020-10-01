Скидельский комбинат планирует переработать 950 тыс. т сахарной свеклы

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Скидельский сахарный комбинат приступил к переработке свеклы нового урожая. Всего планируется переработать порядка 950 тыс. т сырья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Скидельский сахарный комбинат".

Прием свеклы нового урожая здесь начали с 20 сентября. Сырье поставляется согласно графику. Большие объемы свеклы на предприятии не накапливают. В сутки перерабатывается около 8 тыс. т свеклы, а на кагатном поле - так называется специальная площадка для хранения сырья - не накапливают более трехсуточного запаса.

На предприятии поясняют, что такой подход позволяет избежать потерь при хранении. Также свекла в поле еще может набрать вес и сахаристость. Заготавливать сырье нового урожая на комбинате планируют до декабря.

Всего в сырьевую зону предприятия входят восемь районов области, в том числе Берестовицкий, Вороновский, Гродненский, Мостовский, Свислочский, Щучинский, Волковысский и Лидский. Поставка в этом году идет автомобильным транспортом. Груз в каждой машине проверяют специалисты лаборатории.

"Всего из этого объема сырья планируем получить около 100 тыс. т сахара", - отметили в ОАО "Скидельский сахарный комбинат".

Поставлять продукцию планируют как на внутренний, так и на внешние рынки. В этом году, как отмечают аналитики, выгодными могут быть поставки на российский рынок. Цена на сахар там возросла, а урожаи свеклы у местных производителей ниже прошлогодних.-0-

Фото Леонида Щеглова