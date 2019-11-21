Скидки до 50% предложат столичные универмаги и магазины 23-24 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Единый день скидок" пройдет в выходные, 23-24 ноября, в крупных универмагах и магазинах Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, 23-24 ноября в торговом доме "На Немиге" ожидаются скидки 28%, в ОДО "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) - до 30%.

В субботу, 23 ноября, цены снизят ЦУМ (до 27%), УП "Кирмаш" (27%), ГУМ (32%), ЗАО "Лянок" (пр.Независимости, 46, 20%), ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35, 20%).

23-24 ноября отдельные товары можно будет купить со скидкой до 35% в ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26), до 15% в ТЗАО "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1), от 15% до 30% в ЗАО "Сандрик" (проспект Газеты "Правда", 40), до 30% в ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1), до 50% в фирменном обувном магазине "Луч" (ул.Кирова, 4). Только 23 ноября на 15% снизят цены в ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38).

Держатели дисконтных карт смогут с выгодой в 28% совершить покупки в ГУМе (только 24 ноября) и в универмаге "Беларусь" (23-24 ноября).-0-