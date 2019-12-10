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10 декабря 2019, 19:55

Сколько улыбок - столько огней: гомельчане помогли Деду Морозу зажечь главную елку

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10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пиксельная новогодняя елка в обновленном антураже зажглась на центральной площади в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничную иллюминацию включили во время общегородской акции "Зажигаем елку вместе!". Открытие новогоднего сезона сопровождалось веселыми развлечениями, массовыми играми, песнями, конкурсами и розыгрышами призов. Праздничное настроение гостей на площади обеспечили в том числе танцевальный флешмоб Снегурочек и выступления музыкантов. Юные гомельчане попробовали разгадать новогодние загадки.

На сцене развернулось увлекательное сказочное представление с участием сказочных героев, мышонка Стюарта Литтла и его друзей. Главный кудесник праздника - Дед Мороз - прибыл на площадь на необычной колеснице - в тематически оформленном большегрузе.

Под громкие возгласы и любимые мелодии загорелись пиксели на главной елке Гомеля. По заверениям Деда Мороза, успех зажжения волшебных огней на новогодней елочке прямо пропорционально зависел от количества улыбок на лицах гостей праздника. "От сияния улыбок и настроения детей и взрослых зависело, удалось ли новогоднему волшебнику подарить гомельчанам веру в чудеса и в исполнение самых сокровенных желаний в Новом году", - отметила одна из Снегурочек.

"Все отлично, - поделились впечатлениями от праздничной программы сестры Аня и Маша. - Только снега для полного счастья не хватило. Зато яркие пиксели на елке создали такой необычный снежный эффект".

Экспериментальный проект с пиксельной елкой запустили в Гомеле в прошлом году. Системой управления на всей поверхности высокой стройной красавицы образуется единый экран, на котором демонстрируются различные световые композиции. Накануне 2020-го на елке обновили сюжеты. По традиции последних лет верхушку украшает Вифлеемская звезда.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Юрий Литвинов рассказал, что в этом году в концепцию новогоднего преображения областного центра включены и другие элементы. Ежегодно специалисты, посещая города Беларуси и России, черпают какие-то идеи, переосмысливают их и дополняют. Так, аналог одного из проектов в Москве - "Музыкальный сад" - реализован на главной площади Гомеля. По задумке гомельских архитекторов, сад гармонично дополнила аллея с белоснежными деревьями и скамейками.

Горожане успели оценить новую фишку иллюминации. Сад с гирляндами в 2,5 тыс. пикселей украшают символ наступающего года - гигантский Мышонок с луной-сыром - и белоснежные деревья. Музыкальное сопровождение органично дополнено световыми эффектами.

Не давала замерзнуть и праздничная торговля. Гомельчан щедро угощали блюдами национальной кухни, горячими напитками, предлагали приобрести новогодние сувениры. Украсили площадь полюбившиеся горожанам световые тоннели из кружевных арок, знаки зодиака и другие иллюминационные фигуры.

В горисполкоме готовят для гомельчан еще немало сюрпризов. Иллюминационные новинки в разных частях города будут постепенно включаться до конца декабря.-0-

Фото Сергея Холодилина

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