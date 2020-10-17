Скорая медпомощь Минска совершает до 2,5 тыс. выездов в сутки

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорая медицинская помощь Минска совершает от 1,5 до 2,5 тыс. выездов в сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения по случаю 110-летия со дня основания службы скорой медпомощи.

Современная станция скорой медицинской помощи в Минске - это более 2 тыс. сотрудников, 167 бригад и 11 подстанций. "В зависимости от времени года специалисты скорой медицинской помощи Минска совершают от 1,5 до 2,5 тыс. выездов в сутки", - отметили в пресс-службе.

Белорусская система скорой помощи - это 889 бригад, 24 станции скорой медицинской помощи во всех областях и Минске, 43 подстанции по всем регионам страны и 110 отделений.

По словам главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александра Жинко, скорая помощь оснащена абсолютно всем необходимым для оказания помощи пациентам при любом состоянии. Это современные автомобили, медоборудование, в том числе дефибрилляторы, кардиографы и аппараты ИВЛ.-0-