Скоростные нарушения будут фиксировать датчики на трех участках Гомельской области

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут установлены на трех участках дорог Гомельской области с 7 по 13 февраля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения скорости на 48 км автодороги Р31 "Бобруйск - Мозырь - граница Украины". Здесь водителям легкового транспорта необходимо ехать со скоростью 90 км/ч, водителям грузового - 70 км/ч. Также системы будут работать на 86 км автодороги М10 "граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин", где действует скоростное ограничение для водителей легковушек 90 км/ч, для водителей грузовиков - 70 км/ч.

Мобильные датчики будут следить за ситуацией на 343 км автодороги М8 "граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины". Здесь действует скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

Все датчики отслеживают ситуацию в двух направлениях.

В областной Госавтоинспекции напомнили водителям, что превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, влекущих за собой самые тяжкие последствия. "Выбирайте скорость, исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных автодорогах избегать высоких скоростей и двигаться безопасно", - подчеркнули в УГАИ.-0-