Скрининг рака молочной железы на передвижном оборудовании проведут в Брагинском районе

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Передвижной рентгенодиагностический кабинет "Маммоэкспресс" начиная с сегодняшнего дня и в течение апреля-мая будет работать в Брагинском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Лось.

Данный аппарат предназначен для раннего выявления рака молочной железы. Пройти обследование женщины 50-69 лет (именно в этом возрасте эффективен данный вид диагностики) смогут не только в райцентре, но и в других населенных пунктах района.

Дмитрий Лось пояснил принцип работы кабинета: рентген-лаборант на месте делает снимок молочной железы, через интернет он передается в онкодиспансер, где расшифровывается специалистами - как минимум происходит двойное чтение маммограмм. Затем результаты отсылаются в больницу, которая проводила обследование пациентки. При необходимости женщин оправляют на дообследование в онкодиспансер.

"На покупку рентгенодиагностического передвижного кабинета "Маммоэкспресс" были выделены Br440 тыс. Кабинет начал функционировать с марта. Первый район, в котором велось обследование женщин, стал Ветковский", - сказал главный врач. За месяц осмотрели более 320 жительниц 50-69 лет, 5 с подозрением на рак направлены в онкодиспансер на дообследование.

"Обследование является частью мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, направленных на раннюю диагностику злокачественных новообразований", - добавил собеседник. В прошлом году в результате скрининга, когда были обследованы 14 тыс. 514 женщин без жалоб в возрасте 50-69 лет, выявлены 72 жительницы региона с новообразованиями. У 87,5% пациенток болезнь обнаружена на начальной стадии, отметил главврач, подчеркнув, что благодаря своевременному выявлению и лечению жизнь и здоровье удается сохранить практически во всех случаях.

"Новое передвижное оборудование позволит увеличить количество обследуемых, приблизит высокоспециализированную помощь к сельскому населению Гомельской области", - сказал Дмитрий Лось. Прежде всего оборудование будет работать на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Пройти обследование на стационарных аппаратах можно в Гомеле в пяти учреждениях здравоохранения. Кроме того, маммографы есть в Мозыре, Речице, Светлогорске, Добруше и Жлобине.-0-