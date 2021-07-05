Скрининговый центр по выявлению онкозаболеваний планируют создать в Пинске

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске планируют создать скрининговый центр по выявлению на ранней стадии и лечению онкозаболеваний, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома.

"Совместно с Министерством здравоохранения мы работаем над созданием в 2021-2022 годах скринингового центра в Пинске. Основные мероприятия по материально-техническому обеспечению включены в государственную программу "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы", - рассказали в облздраве.

В республике определены 10 городов, где планируется реализовать такие пилотные проекты. В Брестской области выбран Пинск. Специалисты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова уже провели мониторинг ситуации с онкозаболеваемостью в городе и прилегающих к нему районах, оценили потребность в дополнительном оборудовании и кадрах. В частности, за средства республиканского и местного бюджетов предполагается закупить ультразвуковые аппараты, видеоколоноскопы, маммоскан, изделия для проведения пункционной биопсии и лабораторные реагенты.

"Скрининговые центры на функциональной основе, по сути, уже работают. В одном учреждении проводится маммография и диагностика рака молочной железы, в другом делают исследования предстательной железы, в третьем - скрининг рака шейки матки. Сейчас у нас задействовано около пяти учреждений для оказания помощи и проведения скрининговых мероприятий. Финансирование позволяет выполнять их только для части контингента. Чтобы иметь возможность выполнять все объемы, и нужен этот центр", - пояснил главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

На прикрепленной к центру территории проживают около 385 тыс. человек - это жители Пинска, Пинского, Столинского, Лунинецкого, Дрогичинского и Ивановского районов. На учете в Пинском межрайонном онкодиспансере состоит около 11 тыс. пациентов, из них почти 6 тыс. - жители Пинска и Пинского района.-0-