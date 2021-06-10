Скульптура волка-покровителя появится в колоритном уголке Полесья

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль тружеников села Брестской области в этом году пройдет в колоритном уголке Полесья - в Логишине Пинского района. К "Дажынкам" в городском поселке появится новая достопримечательность, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Логишинского сельисполкома Валерий Шушко.

В центре поселка закладывают сквер. Там планируется обустроить небольшой водоем, установить скамеечки, высадить цветы и саженцы деревьев. Доминантой нового места отдыха станет скульптура волка, посвященная истории Логишина. Композиция вместе с постаментом будет высотой около 2 м.

Первое упоминание о Логишине относится к 1552 году. С его основанием связана легенда. Якобы лютой зимой через болота добирался в Пинск купеческий караван. Его владельца - Логиша - предупреждали об опасности. В дороге он потерял сына, чьи сани угодили в промоину. Остановив караван, купец остался зимовать за Ясельдой и основал там Логишин. Вполне вероятно, что лошадей каравана напугал вой обитавших в окрестностях волков. Так это или нет, подтвердить не удастся. Однако факт остается фактом: в 1643 году Логишин получил Магдебургское право и на его гербе оказался волк. На голубом щите он изображен с поднятой вверх головой, на лосиных ногах и с лисьим хвостом.

Сейчас в городском поселке живут примерно 2 тыс. человек, в том числе около 500 детей. "Предварительно, "Дажынкі" пройдут в начале сентября. Логишин преображается. Ведутся работы по ремонту всех социальных объектов, асфальтируются улицы, приводим в порядок частный сектор", - добавил Валерий Шушко.-0-