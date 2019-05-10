Скульптуры из дуба на тему малой родины создадут для агрогородка под Гродно резчики со всей страны

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрородке Вертелишки под Гродно стартовал пленэр резчиков по дереву. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя по идеологической работе СПК "Прогресс-Вертелишки", которое выступило с инициативой проведения мероприятия, Елена Чернущик.

Восемь мастеров со всей страны работают над созданием скульптур из дуба. "Посвящен пленэр Году малой родины и 75-летию Гродненской области. Каждый из скульпторов волен проявить свою фантазию. Объединены скульптуры будут одной темой "Земля предков - наша земля"- рассказал художественный руководитель пленэра гродненский скульптор Владимир Пантелеев.

Планируется, что к 16 мая скульптуры будут готовы. Их установят на въезде в агрогородок Вертелишки. Сейчас на месте установки проводятся подготовительные работы. Кстати, здесь уже 19 мая будут встречать эстафету "Пламя мира" II Европейских игр.

"К памятной дате - юбилею региона - в этом году уже была заложена аллея из лип по улице Тихой. Деревья там высадили новоселы. В ближайшее время установим рядом с новыми домами и кованую декоративную композицию", - отметила Елена Чернущик. Она подчеркнула, что СПК "Прогресс-Вертелишки" уделяет немало внимания благоустройству агрогородка и других населенных пунктов на территории хозяйства. Ежегодно на эти цели выделяется около Br400-500 тыс. Устанавливаются малые архитектурные формы, проводится озеленение, ремонт объектов социального и бытового назначения. В этом году, например, планируется замена ограждения по улице Тимирязева и ремонт дома культуры.-0-

Фото Леонида Щеглова