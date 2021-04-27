Сквер имени генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко откроют в Черикове ко Дню Победы

27 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Черикове ко Дню Победы появится сквер имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил военный комиссар Чериковского и Краснопольского районов Юрий Головнев.

Новый сквер разместился неподалеку от военкомата и парка Победы, на месте бывшего здания коррекционного центра.

"Дети, которые находились в этом центре, были переведены в более благоустроенные помещения, а старое здание снесли. Здесь образовался пустырь - вот мы и выступили с инициативой обустроить здесь сквер имени Героя Советского Союза. Обратились в райисполком - идею поддержали", - рассказал Юрий Головнев.

Представители военного комиссариата с райисполкомом дважды обращались в Министерство обороны с просьбой предоставить для сквера образец военной техники на гусеничном ходу. "Но таких образцов не было. Я стал поднимать литературу и архивные данные. Так нашел историю Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко. Он уроженец Чериковского района, прошел Великую Отечественную войну, после был даже связан с космонавтикой. Собрав все сведения о нем воедино, мы снова обратились в Министерство обороны с просьбой предоставить нам для сквера самолет МиГ-29. И его нашли для нас", - рассказал военный комиссар.

Сейчас самолет уже установлен на постамент, благоустраивается территория. Торжественное открытие объекта запланировано на 7 мая.-0-