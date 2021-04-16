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16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сквер из лиственных деревьев заложат нефтяники в Гомеле во время республиканского субботника 17 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" Андрей Федорович. Субботнее утро сотрудники предприятия начнут с озеленения территории у одной из транспортных развязок в Железнодорожном районе областного центра. Недавно здесь была благоустроена часть улицы Шевченко. К отремонтированной дороге вывели съезд с Полесского путепровода, что значительно сокращает путь автомобилистов в сторону вокзалов и по другим направлениям. Горожане оценили новшества транспортной инфраструктуры. Однако местности не хватало озеленения. Коллектив "Белоруснефти-Гомельоблнефтепродукта" высадит лиственные деревья на участке возле пересечения улиц Шевченко и Полесской. Молодые клены, ясени и липы украсят это место. Еще одна площадка для озеленения в этот день - на каскаде озер в микрорайоне Сельмаш. Всего будут посажены 200 деревьев. Саженцы приобретены на предприятии "Красная гвоздика". Специалисты рассказали, как правильно посадить деревца, чтобы они принялись и радовали горожан пышной зеленью. Предприятия компании "Белоруснефть" всегда поддерживают мероприятия по благоустройству, креативно подходят к оформлению своих объектов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!