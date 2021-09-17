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17 сентября 2021, 21:54

Сквер народного единства появился в Гомеле

Фото gp.by
Фото gp.by
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17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сквер народного единства появился в Гомеле, сообщает БЕЛТА.

Новый зеленый уголок обустроили сегодня в микрорайоне-новострое областного центра. В живописном месте заложили сквер. Представители предприятий, общественных организаций и жители Новобелицкого района посадили десятки туй в честь нового государственного праздника.

Здесь же зародилась новая традиция, которую планируют продолжать каждый год 17 сентября. По словам местных жителей и властей, будут в дальнейшем ухаживать за насаждениями и благоустраивать территорию. Сквер дополнится молодыми саженцами.

День народного единства - новый праздник в календаре знаковых дат.-0-

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