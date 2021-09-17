Новости темы "Год народного единства"
17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сквер народного единства появился в Гомеле, сообщает БЕЛТА.
Новый зеленый уголок обустроили сегодня в микрорайоне-новострое областного центра. В живописном месте заложили сквер. Представители предприятий, общественных организаций и жители Новобелицкого района посадили десятки туй в честь нового государственного праздника.
Здесь же зародилась новая традиция, которую планируют продолжать каждый год 17 сентября. По словам местных жителей и властей, будут в дальнейшем ухаживать за насаждениями и благоустраивать территорию. Сквер дополнится молодыми саженцами.
День народного единства - новый праздник в календаре знаковых дат.-0-