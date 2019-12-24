Сквер Погулянка, Еврейский мемориальный парк и ул.Лепельская появятся в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске присвоены названия скверам, паркам и улице. Предложения комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска сегодня на очередной сессии поддержали депутаты Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
В центральном районе столицы безымянный проезд от Долгиновского тракта до Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии станет улицей Лепельской (в честь города Лепеля).
Зеленая зона в границах улиц Матусевича и Лещинского будет называться сквером Погулянка (по названию хутора и деревни, существовавших на этом месте в первой половине XX века).
Сквер на улице Якубовского, где установлен памятник-бюст дважды Герою Советского Союза Ивану Якубовскому, станет носить его имя.
В Московском районе парковой зоне в границах улиц К.Цеткин, Иерусалимской, Гебелева, Коллекторной присваивается название Еврейский мемориальный парк. На этой территории в конце XIX-XX веков размещалось еврейское кладбище. В годы ВОВ здесь было одно из мест массового уничтожения гражданского населения, в том числе узников Минского гетто.-0-