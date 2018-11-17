17 ноября, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Сквер влюбленных и аллею скульптур открыли в Ивье во время областных "Дажынак", передает корреспондент БЕЛТА.

Ивье стало сегодня столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi". В этот день подводят итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и награждают победителей сельхозсоревнований. Традицией для праздника стало и открытие новых знаковых объектов.

Один из них появился в самом центре города. На месте снесенного ветхого жилья неподалеку от городского озера заложили сквер для влюбленных, в котором есть скамейка любви и примирения с огромным символическим сердцем. Церемонию открытия объекта совместили с выездной регистрацией брака. Молодожены - Дмитрий и Виктория Кутель - молодые специалисты. Она работает врачом в Ивьевской ЦРБ, он агроном.

"Надеюсь, что выездные регистрации в этом красивом месте станут традицией нашего района, этот сквер станет местом для свиданий, знакомств молодых людей", - отметил на церемонии открытия председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак. Кстати, одним из подарков для молодых стали ключи от новой квартиры.

Председатель Ивьевского районного исполкома Александ Булак вручил молодоженам сертификат и ключи от новой квартиры

На набережной озера в Ивье к празднику появилась и аллея скульптур. Объединяет два десятка арт-объектов водная сказочная тематика: царевна-лягушка из дерева соседствует с русалкой, золотая рыбка - с Нептуном. Каждая из скульптур - подарок от одного из районов области. Презентовали во время "Дажынак" и новый фонтан - многометровые струи бьют прямо из центра озера.

Всего к "Дажынкам" в Ивьевском районе обновлено свыше 120 объектов. Большинство относятся к социальной сфере. В районном центре отремонтированы три дошкольных учреждения. В порядок приведены школы в агрогородках Трабы, Эйгерды, Юратишки и Геранены, дома культуры в Липнишках и Морино. Серьезно преобразилось здание районного Дома культуры, где обновлено оборудование сцены, освещение в зале, отремонтированы кабинеты и внутренние помещения, библиотека, преобразился фасад. Открылся после реконструкции стадион, превратившийся в легкоатлетический центр.

Центр Ивье сегодня - это большая праздничная площадка со сценами, торговыми и ремесленными рядами, культурными, спортивными и развлекательными зонами. Во время областных "Дажынак" в Ивье о потенциале района-хозяина рассказывала специальная выставка. Все регионы области развернули подворья, на которых демонстрировали свои основные особенности, зазывали гостей на региональные праздники.

Немало было и тематических площадок. Белорусские производители сельскохозяйственной и специальной техники познакомили гостей с новинками, а также наиболее популярными образцами. Холдинг "Амкодор" продемонстрировал возможности своих погрузчиков, организовав необычное шоу. Несколько погрузчиков исполнили для зрителей вальс, другие танцевальные номера, одна из машин в ритме танца сложила пирамиду из тюков с сеном. На берегу озера был обустроен тематический детский игровой городок.

Традиционно во время праздника определили победителей культурно-спортивной "Сельской эстафеты", которая собрала команды со всей области. В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы стала сказка "Колобок", объединенная десятком тематических конкурсов.

Праздничные гуляния продлятся до самого вечера.-0-

Фото Леонида Щеглова