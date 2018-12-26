Сладкие подарки от Минсвязи получили воспитанники Детского городка в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган во время акции "Наши дети" посетил Детский городок Ленинского района Минска, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Министерство связи и информатизации оказывает поддержку этому учреждению второй год. Благодаря организациям связи в Детском городке обустраивается быт, решаются проблемные вопросы. Ребята и педагоги имеют качественный доступ в интернет, что помогает им готовить школьные уроки, заниматься самообразованием.

Воспитанники Детского городка подготовили для гостей праздничный концерт. Каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок. Министр связи и информатизации поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством. С признательностью обратился Константин Шульган к педагогам, которые помогают ребятам обрести тепло семейного очага, поддерживают во всех делах и начинаниях. Дети пригласили гостей на чаепитие с домашними сладостями, которые они готовили самостоятельно.

Детский городок - это новая модель жизнеустройства детей-сирот и детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. Условия проживания в городке максимально приближены к семейным. Благодаря родителям-воспитателям ребята находят здесь заботу и поддержку, становятся частью большой дружной семьи. В Детском городке создано 12 групп, где воспитываются 79 человек.-0-

Фото Минсвязи