Сладости с небезопасными синтетическими красителями обнаружили в Гомельской области

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция в очередной раз выявила небезопасную импортную продукцию в торговой сети региона, сообщили БЕЛТА в инспекции.

По словам специалистов, в некоторых кондитерских изделиях выявили синтетические красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на внимание и активность детей. В отдельных - установлено превышение максимально допустимого уровня таких красителей. Кроме того, не все изготовители в маркировке заявляют о содержании синтетических красителей, указывая только натуральные.

Так, не прошла проверку жевательная резинка с сахаром с начинкой, с ароматом клубники под товарным знаком "Холод`ОК" изготовителя ООО "Бастион м.с." (Россия) - обнаружен синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 62,8 мг/кг. Превышение максимально допустимого уровня - в 1,2 раза.

В сырцовых глазированных пряниках со вкусом клюквы изготовителя ИП Кашкова Д.В. (Россия) нашли этот же краситель - 38,4 мг/кг.

Заварные глазированные пряники с начинкой с манго и со вкусом банана изготовителя ИП Манукян А.М. (Россия) содержали синтетический краситель тартразин (Е102) - в количестве 11,7 мг/кг и 33,4 мг/кг соответственно.

Неглазированные конфеты "Рожки-единорожки" с желейными корпусами с начинкой российского ООО "Сладуница" также оказались с синтетическим красителем - желтым "солнечным закатом" (Е110) в количестве 30,3 мг/кг.

Гомельская областная инспекция Госстандарта приняла меры по ограничению обращения несоответствующей продукции.-0-