Славгород приглашает на фестиваль "Гаспадарчы сыр"

29 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Восьмой гастрономический фестиваль "Гаспадарчы сыр" пройдет 5 мая в Славгороде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Главный акцент на празднике сделают на местный кулинарный бренд - домашний сыр. Для дегустации и продажи будет предложено множество его видов на любой вкус: твердый и мягкий, плавленый и творожный, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкий и соленый, с различными приправами и наполнителями.

Кроме традиционной выставки-продажи домашних сыров с мастер-классами по их изготовлению, на фестивале развернется агротуристическая площадка. Хозяева агроусадеб Славгородского района будут презентовать возможности по приему туристов, представят свои локальные турпродукты, будут угощать блюдами национальной кухни и старинными традиционными напитками.

В программе выставка-продажа тематической продукции, изготовленной народными мастерами и ремесленниками из районов области и Российской Федерации, работа площадки "Территория здоровья", квест "Дорогою добра", а также культурно-развлекательная программа с концертами, играми, конкурсами, розыгрышам и экскурсиями. Желающие смогут отправиться и в специально подготовленный тур в деревню Лесная. Здесь гости посетят музей под открытым небом битвы при Лесной, мемориальную часовню и памятник, построенные в честь победы русских войск над шведами в 1708 году, сырную лавку.

Финалом мероприятия станет развлекательная программа "В ритме весеннего настроения", которая пройдет на открытой площадке районного центра культуры и народного творчества.

Организаторами фестиваля выступают Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий "Возрождение-Агро"-0-.