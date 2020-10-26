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26 октября 2020, 17:23

Славься, наш город над Пиной

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
За нами не заржавело
Успехом правят инновации

Жемчужина белорусского Полесья, культурная столица Беларуси-2019, живописный огуречный край и промышленный центр Брестчины – все это о Пинске. Как сегодня развивается город и какие намечены планы, рассказал председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.

О промышленных успехах

Основу экономики Пинска составляет промышленность, представленная 25 предприятиями. На ее долю приходится 65% выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг. Сфера услуг составляет 26%, еще 9% – строительство. Среди предприятий, продукция которых известна далеко за пределами Беларуси, – ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО "Пинский мясокомбинат", ОАО "Полесье", ЗАО "Амкодор – Пинск", ОАО "Кузлитмаш", ОАО "Пинский комбинат хлебопродуктов".

Значительное место в экономике Пинска занимает малое и среднее предпринимательство. Так, на 1 августа значилось 17 средних и 655 микро и малых организаций, а также 3,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Бюджет города почти на 33% пополняют поступления от частного бизнеса.

Во исполнение поручения главы государства Пинск вошел в перечень 11 городов ускоренного развития. В связи с этим разработан и утвержден в феврале 2019-го комплексный план мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинска на период до 2020 года. Часть из них уже реализована. Например, в промышленности за первое полугодие этого года завершена модернизация фанерного производства ЗАО "ХК "Пинскдрев". Во втором полугодии продолжена реализация инвестиционных проектов, в числе которых внедрение инновационной технологии производства новых тканеподобных трикотажных изделий ОАО "Полесье", перевооружение действующего производства ОАО "Кузлитмаш".

С привлечением иностранных инвестиций в этом году успешно продолжается реализация значимого для экономики города инвестпроекта – строительства предприятия для производства слитков монокристаллического кремния "СиликонМатериалз". Объем инвестиций составил 8,5 млн руб. с организацией 60 новых рабочих мест.

О строительстве

За последнее десятилетие значительно обновился и преобразился архитектурный и культурный облик города. На карте Пинска появились новые микрорайоны многоэтажной застройки: "Радужный" – более 40 домов, "Загорский" – 10 домов. Растут территории индивидуальной жилой застройки: микрорайон "Красичин", расположенный севернее и южнее деревни Чернеевичи, "Соломинка", где около 1000 семей смогут построить свои дома.

Если говорить о последней пятилетке (с 2015 по 2019 год), то в городе построено 313,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 120,3 тыс. – индивидуального. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 75,0 тыс. кв. м, из которых порядка 20 тыс. – частный сектор. Уже по итогам 9 месяцев этого года возведено более 53 тыс. кв. м жилья. Начата масштабная застройка группы многоквартирных домов по ул. 60 лет Октября в районе Жемчужный. Общая площадь нового микрорайона составляет 15 гектаров, на которых, помимо 13 многоквартирных домов для 3,5 тыс. жителей, будут возведены объекты торговли и социальной инфраструктуры.

К слову, в Пинске уже лет десять отсутствуют сверхнормативные жилые дома, зато наращивается рынок арендного жилья. За последние семь лет построено семь арендных домов. Объем государственного жилого фонда коммерческого использования составляет 1242 квартиры, или почти 61 тыс. кв. м.

Чтобы наш город был и привлекательным, и комфортным для проживания, в том числе для наших юных горожан, в скором времени пройдет масштабная реконструкция детского парка по ул. Зои Космодемьянской.

Еще одной, можно сказать, новинкой для города станет многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом по ул. Технической. Проектная документация на его строительство уже в стадии разработки.

О благоустройстве

Немало внимания уделяем сфере благоустройства как одной из главных отраслей в жизнеобеспечении хозяйства города.

Ведутся работы по содержанию и текущему ремонту дорожного покрытия и тротуаров, остановочных пунктов. Улучшается уличное освещение на пешеходных переходах. В целом ведется плановое благоустройство с учетом современных требований и мнения жителей и гостей нашего города.

К 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков приведены в надлежащее состояние исторические и памятные места города, в том числе мемориальный комплекс "Партизанам Полесья".

Одним словом, ведется каждо-дневная многоплановая работа. Но то, как будет выглядеть Пинск, зависит напрямую и от его жителей, их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем пинчанам, которые ежедневно вместе с нами делают наш город чище, краше, уютнее и комфортнее.

Тур по городу от мэра

Первая туристическая особенность Пинска – местоположение. Город стоит у слияния Пины и Струмени, которые, соприкасаясь, образуют большую судоходную Припять – главную водную артерию Полесья. Оказавшись в Пинске, нужно непременно посетить набережную, пройти или проехать по мосту через Пину, полюбоваться видами города с заречной стороны, а летом – совершить прогулку на теплоходе.

Еще один обязательный маршрут по историческому центру: от главной площади до предместья Каролин, а если не устанете, то и до самого парка Днепровской флотилии. Здесь вам встретятся все самые яркие достопримечательности: музей Белорусского Полесья, наш знаменитый "Пинчук", который каждого гостя приветствует словами "Во-первых, я из Пинска…", кафедральный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии с одним из самых больших старинных органов в Беларуси.

Всем гостям нужно обязательно прошагать по улице Ленина от начала до конца. Первые кварталы пинской "пешеходки" – это туристический бульвар, где демонстрируют свое искусство народные мастера и художники. На этой улице находится и здание старейшей гимназии Полесья, в которой учились несколько десятков мировых знаменитостей, в том числе первый президент Израиля Хаим Вейцман. Рядом – здание музыкальной школы, где на пятый день войны был создан один из первых партизанских отрядов под командованием Василия Коржа.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

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