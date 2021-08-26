Слаженно, прибыльно, эффективно

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Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Еще несколько десятков лет назад в нашей стране не было своего производства солода для отечественной пивоваренной отрасли. Ситуация изменилась в 1989-м, когда в небольшом полесском райцентре Иваново Брестской области заработал первый завод по изготовлению этого важного ингредиента. Как происходит производство солода, чем живет завод сегодня, а также о перспективах его развития – в репортаже с одного из самых, пожалуй,  интересных и захватывающих производств в стране.


История становления

Хотя, если быть точным, свою историю завод отсчитывает с 1981-го, когда в Иваново заложили первый камень в основание фундамента будущего предприятия. Стройка заняла долгие восемь лет, но это было оправданно. Ведь Синеокая славилась качеством пивоваренного ячменя на весь Советский Союз – подобного рода производство было просто необходимо.

Практически сразу завод начал работать с полной загрузкой.

В 1995-м предприятие реорганизовали в ОАО "Белсолод". На тот момент годовая мощность завода составляла всего 65 тысяч тонн готовой продукции. В 2009-2010 годах предприятие пережило масштабную реконструкцию, что позволило увеличить выпуск солода сразу в два раза. А в 2015-м на заводе ввели в эксплуатацию отделение карамельных и цветных солодов. Это позволило отечественным пивоваренным заводам значительно расширить свою линейку, а также практически отказаться от экспорта данного продукта.

Преемственность поколений


ОАО "Белсолод" – молодое предприятие. Этим фактором обусловлено несколько особенностей.

– Костяк современного коллектива здесь закладывался с самого рождения завода. Многие из тех, кто пришел в первый день работы предприятия, трудятся здесь до сих пор. Соответственно, эти люди смогли со временем сформировать команду своих потомков, – рассказывает генеральный директор ОАО "Белсолод" Андрей Мулярчик.

Всего на предприятии работает 395 человек. Немалая часть из них принадлежит трудовым династиям.

– Для Иваново "Белсолод", по сути, градообразующая организация. И уровень заработной платы, и престиж работы на нашем предприятии достаточно высоки. Поэтому здесь люди делают свое дело исключительно добросовестно. Это действительно так. Мне есть с чем сравнить. Я проработал во многих организациях в разных регионах страны. У ивановцев есть свой, отличительный подход.

Руководитель отмечает: местные жители трудолюбивы по своей сути. Особенности местного быта складывались веками. Каждый, помимо непосредственно работы, часами трудится на своей усадьбе. При этом, несмотря на хорошие зарплаты, никто не  хвастается доходами.

– Это еще одна отличительная особенность ивановцев. Здешние люди привыкли инвестировать в себя. Это предисловие к тому, что проблем с кадрами у нас не существует. Наоборот: очередь соискателей на предприятие довольно большая.

За 32 года сложилась команда специалистов и профессионалов высокого уровня. Это особенно ценно, учитывая, что "Белсолод" единственное предприятие подобного профиля в республике.

– Многим тонкостям люди учились сами. Бывая на различных зарубежных выставках и посмотрев на компетенцию заграничных конкурентов, могу смело сказать: специалисты ОАО "Белсолод" на фоне зарубежных коллег смотрятся достойно. Кроме прочего, у нас высокий уровень взаимозаменяемости. Условно: если один специалист уходит в трудовой отпуск, всегда есть три-четыре человека, готовых заменить его. Каждый отдел – это сплоченная команда сегодня. Создать товар, сделать бизнес-процесс – без людей ты этого никогда не сможешь, – подчеркивает Андрей Мулярчик.

Особенно на предприятии гордятся социальным пакетом. Он действительно впечатляющий. Сегодня коллективным договором предусмотрены многие льготы, начиная от питания и посещения физкультурно-оздоровительного центра и заканчивая путевками в детские лагеря и различными программами страхования.

Осваивают новые рынки

ОАО "Белсолод" – монополист на белорусском рынке. Это крайне важный фактор для понимания рабочего процесса предприятия.

– Основная наша задача – обеспечить республику пивоваренным солодом, что удается без особых проблем. В этом есть определенная доля нашей стабильности. Тем не менее для нас важна тема экспорта. Мы продаем товар более чем в 20 стран мира, что накладывает определенный отпечаток. Основные торговые партнеры за границей  – Российская Федерация, Украина, страны постсоветского пространства. Ну и государства дальнего зарубежья. Цель, которую мы перед собой ставим, – это продавать из экспортного потенциала 30% в Российскую Федерацию, 30% – в другие страны СНГ. Остальной объем приходится на страны дальнего зарубежья. Стараемся освоить новые для себя рынки. Мы всегда начеку, ведь ситуация на рынке меняется быстро. Тренды необходимо улавливать, сохранять конкурентоспособность, – отмечает руководитель предприятия.

Андрей Мулярчик выразил особую благодарность белорусским сельхозпредприятиям.

– Скажу прямо и честно: без белорусских аграриев  мы словно ноль без палочки, ведь они выращивают необходимую для нас продукцию переработки. Конечно же, отдельное спасибо концерну "Белгоспищепром", областным и районным властям за постоянную поддержку и понимание. Благодаря общим усилиям мы развиваемся гораздо лучше и динамичнее, – заключил Андрей Мулярчик.

Таинство производства

Сегодня ОАО "Белсолод" использует пивоваренный ячмень как белорусского, так и иностранного происхождения. Сырье поступает на предприятие практически со всех регионов страны. Немалую часть зерновой культуры, а также  семян на ее сортообновление для предприятий сырьевой зоны выращивают в сельскохозяйственном унитарном предприятии "Ляховичское-Агро", учредителем которого является ОАО "Белсолод". 

– Пивоваренный ячмень для переработки нам поставляют пять областей, в основном Брестская, Гродненская и Минская. Меньшие объемы приходятся на Могилевскую и Витебскую. Если посмотреть на общую структуру, то это 385 сельскохозяйственных организаций. Причем наши потребности составляют порядка 170 тысяч тонн ячменя. В рамках заготовки для республиканских государственных нужд мы планируем получить 95 тысяч тонн ячменя пивоваренного. Все остальное покупается, в том числе из-за рубежа, по контрактам, а также предоставляется на переработку по давальческим схемам, – поясняет начальник отдела сырья ОАО "Белсолод" Алексей Латник.

Производственная мощность предприятия составляет 130 тысяч тонн солода в год. Все линии оснащены комплектным оборудованием всемирно известной фирмы BUHLER.


– Производство солода включает в себя несколько процессов, – рассказывает начальник солодовенного цеха Галина  Михович. – Это приемка, очистка, сортировка, хранение ячменя. Сырье поступает на предприятие автомобильным транспортом или по железной дороге. Далее идет этап первичной очистки и сор­тировки сырья на новом современном высокотехнологичном оборудовании. После – хранение в силосах.

В ОАО "Белсолод" введен в эксплуатацию цельнометаллический элеватор производства немецкой фирмы RIELA для хранения ячменя емкостью 100 тысяч тонн. Уникальная технология хранения предусматривает активное вентилирование ячменя вентиляторами и охлаждение в летний период охладительной установкой, создающей поток холодного воздуха с регулируемой температурой и влажностью, что позволяет оптимизировать условия хранения зерна.

Переходим к наиболее важным этапам – замачиванию и проращиванию.

– Замачивание, мойка и дезинфекция производится одновременно в восьми цилиндро-конических чанах. Всего их 24. Количество ячменя, подаваемого на замачивание, – 350 т. Чаны оборудованы системами подачи и слива воды, шестью воздуходувками для подачи сжатого воздуха через внешнее кольцо с форсунками и эрлифтные установки, которые позволяют удалить физические загрязнения сырья. Удаление СО2 осуществляют с помощью вентиляторов.

Технологический процесс замачивания ведется в автоматическом и программном управлении с компьютера по классической пневматической технологии. Продолжительность замачивания составляет до 48 часов. Во время процесса проводится измерение и регулировка концентрации растворенного кислорода в воде и концентрации СО2 во время воздушных пауз.

– Что касается проращивания, то оно осуществляется в восьми солодорастильных ящиках ("ящик Саладина"). Во время ращения шнековый ворошитель периодически перемешивает слой зерна. В случае необходимости при ворошении включается подача воды на форсунки ворошильной машины. Параллельно происходит постоянная продувка слоя зерна кондиционированным воздухом, его охлаждение  производится в воздухоохладителях ледяной водой. Продолжительность ращения – от трех до пяти суток, – поясняет Галина Ивановна.

Готовый солод сушат на двух круглых одноярусных солодосушилках тандемного типа с рекуператорами отходящего тепла. Решетки имеют "живое" сечение 40%. Нагрев воздуха не прямой: газовые горелки подают горячий воздух в нагреватели. Свежий холодный воздух поступает через стеклянные теплообменники.

– Из них встречным потоком выходит из сушилки отработанный воздух и, перемещаясь через нагреватели, доходит до температуры программного задания. Весь процесс сушки, включая время загрузки и выгрузки, осуществляется автоматически и занимает 32 часа, – добавляет специалист.

ФОТО 14

В конечном итоге происходит удаление ростков с помощью современного оборудования немецкого производства. Перемещение ячменя, а затем и солода осуществляется системой ленточных транспортеров, что позволяет уменьшить механическое воздействие на зерно.

– Все этапы производства управляются автоматически на основе современного программного обеспечения в заданных режимах. А благодаря модернизации основных технологических процессов создано современное производство высокого технического уровня для выпуска конкурентоспособной продукции, – заключила Галина Михович.

В структуру ОАО "Белсолод" с 2012-го входит унитарное предприятие "Полоцкие напитки и концентраты". В 2012 году в соответствии с Распоряжением Президента Республики Беларусь акционерному обществу был безвозмездно передан филиал "Полоцкое пиво", который начиная с 2015 года выделен в отдельное предприятие – производственное унитарное предприятие "Полоцкие напитки и концентраты". Акционерное общество прилагает все усилия по развитию данного актива – унитарного предприятия "Полоцкие напитки и концентраты", учредителем которого является. В настоящее время в Полоцке производят пиво, квас, минеральные воды, а также новый продукт: концентрат квасного сусла, из которого можно произвести натуральный напиток.

На базе ОАО "Белсолод" функционирует физкультурно-оздоровительный центр. Для любителей активного отдыха ФОЦ предлагает условия для занятий в компактно оборудованном тренажерном зале, где установлены современные качественные профессиональные тренажеры. Оптимальную нагрузку поможет подобрать заведующий центром. А если  ищете спокойный отдых, расслабления для души и тела, к вашим услугам сауна, охладиться после которой можно в бассейне, оборудованном подводным гидромассажем и водопадом "Каскад". После посещения этого физкультурно-оздоровительного центра вам гарантирован заряд здоровья, бодрости и позитива.

Александр НОВОХРОСТ 

фото автора и ОАО "Белсолод"


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